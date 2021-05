Jaarlijkse vrije dag op Bevrijdingsdag komt er echt aan, verwacht Mark Rutte

Nederlanders zijn in de toekomst ieder jaar vrij op Bevrijdingsdag. Dat verwacht demissionair premier Mark Rutte. „Ik heb de indruk dat we daar heel dichtbij zitten.”

Nu is een vrije dag voor veel werknemers eens in de vijf jaar het geval, ondanks dat 5 mei in Nederland een officiële feestdag is. Het gaat dan om jaartallen die eindigen op een 0 of een 5 (lustrumjaren). In 2025 hoeven we daar, zoal het er nu naar uit ziet, niet meer aan te denken. Mensen die voor de Rijksoverheid werken, hoeven op Bevrijdingsdag al nooit de wekker te zetten.

Gerdi Verbeet aanjager vrije Bevrijdingsdag

Dat de vrije dag op Bevrijdingsdag eraan komt, is volgens Mark Rutte de verdienste van Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit is het laatste jaar dat Verbeet die rol vervult. „Dit wordt haar erfenis”, denkt Rutte over de vrije dag. „Als het nu gaat lukken, is dat echt aan haar te danken.” Verbeet zat gisteravond in de talkshow Beau en haalde de vrije dag als grote wens aan het einde nog even aan. „Wel een beetje saai einde zo, mevrouw Verbeet”, reageerde Beau van Erven Dorens. Daar zullen heel veel Nederlanders die vandaag moeten werken misschien heel anders over denken.

Rutte deed de uitspraak na de 5 mei-lezing van Duitse bondskanselier Angela Merkel.



In politiek Den Haag klinkt al jaren de wens om van Bevrijdingsdag ieder jaar een vrije dag te maken. „Ik ben helemaal voor, alleen de regering gaat daar niet over”, zegt Rutte. Hij wijst erop dat het initiatief daarvoor bij bedrijven ligt, die het in de cao moeten opnemen. Partijen hebben voorgesteld om bijvoorbeeld tweede pinksterdag hiervoor op te offeren.

Wel een nationale feestdag

Sinds 1990 geldt Bevrijdingsdag als nationale feestdag, net als bijvoorbeeld Pasen en Pinksteren. Nederland kent elf nationale feestdagen. Werkgeversorganisatie AWVN vindt een extra vrije dag wat te veel van het goede. De vakbonden CNV en FNV nemen het juist op voor hun / de werknemers: Bevrijdingsdag moet ‘gewoon’ een vrije dag voor iedereen zijn.

Voor wie nu al lekker vrij is, hier lees je het programma van vandaag en de bevrijdingsfestivals.