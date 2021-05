118-jarige draagt fakkel van de Olympische Spelen toch maar niet

De oudste persoon ter wereld, de 118-jarige Kane Tanaka uit Japan, heeft besloten niet deel te nemen aan de fakkeltocht voor de Olympische Spelen in Tokio.

De Japanse vrouw is te bang om het coronavirus op te lopen en anderen te besmetten, liet het verzorgingstehuis waar ze woont vandaag weten. Zij trekt zich voor haar bijdrage aan de uitgestelde de Zomerspelen 2020 dus terug.

Tanaka zou 11 mei fakkel Olympische Spelen dragen

„We hebben een e-mail ontvangen van haar familie waarin staat dat ze zich wil terugtrekken van de tocht omdat zij en haar familie bezorgd zijn dat ze het virus mogelijk kunnen verspreiden in het verzorgingstehuis”, laat een woordvoerder van het tehuis weten.

Tanaka zou zich oorspronkelijk op 11 mei bij de fakkeltocht voegen in Fukuoka, een stad in het zuidwesten van Japan.

Positieve coronatesten bij fakkeltocht

De fakkeltocht voor de Olympische Spelen ging in maart van start. Recentelijk zijn zes mensen die bij de tocht betrokken zijn, positief getest op het coronavirus. Eerder was al bij twee anderen een besmetting vastgesteld. Ook meerdere bekendheden die zouden meedoen, hebben zich recentelijk uit veiligheidsoverwegingen teruggetrokken.

Vorige maand werd in de grote Japanse steden, waaronder Tokio en Osaka, de noodtoestand uitgeroepen vanwege het toenemende aantal besmettingen. Om die reden is besloten Osaka te mijden tijdens de estafette.

Krasse Kane Tanaka

Mevrouw Kane Tanaka werd in september de oudste mens op dit moment ter wereld. Met 117 jaar en 261 dagen werd zijn gelijk ook de oudste Japanse ooit. Onlangs heeft zij zelfs 118 kaarsjes uitgeblazen. De relatief krasse dame speelt graag het bordspel Othello. Tanaka kan nog zelfstandig eten en praten.

Tanaka werd op 2 januari 1903 geboren als zevende kind in gezin van uiteindelijk negen kinderen. In 1922 trouwde ze. Ze kreeg vier kinderen en adopteerde er ook nog een. Een van haar kleinzoons is de 60 jaar al gepasseerd. De Japanse heeft een vermelding in het Guinness Book of Records. De oudste persoon ter wereld is zij nog niet. Nog lang niet zelfs. Dat was tot nu toe de Française Jeanne Louise Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd.