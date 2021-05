Zo ziet het nieuwe platform van Donald Trump eruit

Oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump heeft op zijn website een platform gelanceerd waarop hij weer contact kan onderhouden met zijn volgers. De voormalig president is sinds afgelopen januari verbannen van de grote social mediakanalen.

Op de website van Donald Trump is vanaf gisteren een nieuw platform te vinden waarop de voorganger van Joe Biden zijn twitter-retoriek weer kan verspreiden. ‘Vanaf zijn bureau’ deelt Trump de berichten die hij normaal via zijn social mediakanalen had gedeeld. Zo dateert van 3 mei de mededeling: „De Frauduleuze Presidentsverkiezingen van 2020 zullen van nu af aan bekend staan als De Grote Leugen.”

Kritiek op nieuwe platform Trump

De boodschap die het platform uit wil dragen luidt: „Een baken van vrijheid verrijst. Een plek om vrij en veilig te spreken.” Dit komt naar voren in de eerste video die Trump vannacht plaatste. Maar buiten de gebruikelijke bekritiserende boodschappen lijkt het toch vooral te gaan om donaties, aandacht en merchandise. Al lange tijd stromen de donaties binnen voor de man die naar eigen zeggen in zijn termijn „alle Amerikanen een behoorlijke dienst heeft verleend”.

Ook vanaf de redactie van voormalig bondgenoot Fox News klinkt al direct kritiek op het platform. Er is namelijk de mogelijkheid om berichten, foto’s en video’s te bekijken en te delen op onder meer Twitter en Facebook. Op deze manier krijgt Trump indirect toch toegang tot de grote platforms. Toch kunnen bezoekers van de website op geen enkele manier reageren onder de berichten. „Dit is slechts eenrichtingscommunicatie”, verklaarde een betrokkene aan Fox News.

Social mediaplatform

Er was al eerder sprake van een nieuw social mediaplatform voor Trump. Berichten hierover kwamen in januari van dit jaar nadat Facebook, Twitter en YouTube aankondigden Trump te verbannen van hun platformen. De social media besloten hiertoe na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021, waarbij men Trump kwalijk nam dat hij de menigte had opgehitst.

Toch blijkt dit platform niet het sociale mediaplatform te zijn waar Trump het eerder over had. Volgens Trumps adviseur Jason Miller maakt dit platform op de website daar nog geen onderdeel van uit. „Op dat front hebben we zeer binnenkort meer informatie”, laat de adviseur weten op Twitter.



🚨President Trump’s website is a great resource to find his latest statements and highlights from his first term in office, but this is not a new social media platform. We’ll have additional information coming on that front in the very near future.🚨 https://t.co/m9ymmHofmI — Jason Miller (@JasonMillerinDC) May 4, 2021

‘Gerechtshof’ Facebook

De lancering van dit platform komt in ieder geval een dag voordat het ‘gerechtshof’ van Facebook en Instagram, het Oversight Board, oordeelt of Trump terecht is verwijderd. Facebook verdreef Trump voor onbepaalde tijd van zijn platforms na de rellen van 6 januari. De ban op Twitter is permanent, bevestigt het bedrijf tegenover Fox News.