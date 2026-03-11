Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn de populairste steden voor een weekendje weg in eigen land dit voorjaar

Het milde lenteweer jaagt de hotelboekingen aan. Veel Nederlanders kiezen na een lange, grijze winter voor een kort weekendje weg. Wat zijn de populairste bestemmingen?

Afgelopen week tikte de thermostaat bijna de 20 graden aan.

Nederlanders boeken uitstapje in het voorjaar

Het aantal boekingen voor het voorjaar ligt nu al ruim 34 procent hoger dan vorig jaar, meldt HotelSpecials. Reizigers boeken hun verblijf voor maart dit jaar gemiddeld twee dagen verder vooruit dan vorig jaar. Er wordt vooral geboekt voor het vroege paasweekend. Deze week is het aantal boekingen met 20 procent gestegen ten opzichte van vorige week. In populaire regio’s verdubbelt de vraag wekelijks.

Volgens Rick ten Cate, Marketing manager bij HotelSpecials, kiezen Nederlanders dit voorjaar voor bestemmingen „waar natuur en luxe samenkomen”. De korte lente-uitstap is voor veel Nederlanders ‘gewoon’ in eigen land, ondanks de recente btw-verhoging (zie kader).

💶 Btw-verhoging op logies Het btw-tarief op overnachtingen bij onder meer hotels, bed and breakfasts en hostels is op 1 januari van dit jaar van 9 naar 21 procent gestegen. Begin dit jaar leken Nederlanders daarom nog uit te wijken naar België en Duitsland. De btw in Duitsland ligt op 7 procent, in België zelfs op 6 procent. Naast de btw is ook de toeristenverhoging in veel gemeenten dit jaar gestegen. Dat is een heffing van de gemeente voor mensen die overnachten op een plek waar zij niet wonen. Gemeenten mogen jaarlijks zelf bepalen hoe hoog het tarief is.

Populairste steden dit voorjaar

Dit is de top drie van populairste steden voor dit voorjaar:

Gouda: de boekingen zijn dit voorjaar met ruim 480 procent gestegen.

Rotterdam: het aantal boekingen is meer dan verdubbeld (110 procent).

Maastricht: de boekingen zijn met zo’n 20 procent toegenomen.

De Nederlander is ook al volop bezig met de zomervakantie, bleek eerder al. Volgens reisaanbieders verschuift de belangstelling daar naar alternatieve zonbestemmingen, all inclusive resorts en vakantieparken dichter bij huis.

