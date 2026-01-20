Nederlanders wijken uit naar hotels bij de buren: Duitsland en België profiteren van btw-schok
De start van 2026 markeert een flinke verandering voor Nederlandse hotels. Door de btw-verhoging op hotelovernachtingen van 9 naar 21 procent zijn de prijzen in één klap fors gestegen en dat merken zowel hotels als reizigers.
Een analyse van de eerste weken van januari door HotelSpecials laat zien dat steeds meer Nederlanders hun koffers pakken, maar niet voor een hotel in eigen land… Duitsland en België profiteren volop van de prijsgevoeligheid van de reiziger en lijken dit jaar de grote winnaars te worden.
Metro schreef eerder al over een hoteleigenaar in het Drentse Anderen. Hij gaat nog even door met zijn bedrijfje, maar noemt de btw-verhoging wel „het begin van het einde“. Je ziet hem in de video hierboven.
Nederland prijst zichzelf uit de markt
De eerste veertien dagen van januari laten een opvallend beeld zien: de Nederlandse reiziger is gevoeliger voor prijs dan ooit. Terwijl de behoefte om er even tussenuit te gaan onverminderd groot blijft, verschuift de bestemming massaal naar het buitenland. Vooral Duitsland en België profiteren van de zogenoemde ‘belastingoptimalisatie’.
De btw in Duitsland ligt op 7 procent, in België zelfs op 6 procent. Hotels in Nederland daarentegen zijn ineens een stuk duurder. Als resultaat kelderen binnenlandse boekingen met 20,5 procent, terwijl Duitse en Belgische hotels flink in de lift zitten.
Duitsland en België winnen terrein
Vooral Duitsland is erg in trek: het aandeel van Duitse bestemmingen onder Nederlandse reizigers steeg van 5 naar ruim 20 procent. Steden als Düsseldorf (+135,6 procent) en Gent (+120 procent) zien een explosieve groei in Nederlandse boekingen.
Belgische reizigers laten Nederland juist links liggen: hun marktaandeel daalde met 8,6 procent. Ze kiezen vaker voor hotels in eigen land of Duitsland.
Ook in Nederland verandert het reisgedrag
De hogere prijzen in Nederland hebben ook een andere uitwerking: reizigers die toch in eigen land blijven, wijken uit naar kleinere steden.
Zutphen, Delft en andere plekken buiten de Randstad profiteren van de dubbele tik van hogere btw en toeristenbelasting in de grote steden. Daar liggen de totale kosten een stuk lager, waardoor de trek naar kleinschalige bestemmingen groeit.
De btw-schok zorgt bovendien voor een opvallende nieuwe trend: extreem vroeg boeken. Waar boekingen voor december vorig jaar nog vrijwel nihil waren, staan nu al bijna de helft van de hotelovernachtingen voor december 2026 vast. Nederlanders willen prijsstijgingen voor zijn en hun vakanties met kerst en oud en nieuw al zeker stellen.
Slimme hotels winnen
Toch blijft de Nederlander reislustig. HotelSpecials verwacht dat hotels die creatief zijn met unieke arrangementen en slimme prijzen dit jaar de winnaars worden.
De btw-schok zorgt misschien voor een tijdelijke dip, maar het stimuleert ook een nieuwe manier van reizen: slimmer, verder vooruit en steeds vaker net over de grens.
