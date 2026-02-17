Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Flinke toename toeristenbelasting, in één gemeente betaal je zelfs 160 procent meer

Wie een nachtje in een een hotel in eigen land doorbrengt, betaalt gemiddeld 2,79 euro per persoon per nacht aan toeristenbelasting bovenop de prijs van de overnachting. Dat is 9,7 procent meer dan vorig jaar en de hoogste stijging in jaren. In het Zuid-Hollandse Pijnacker-Nootdorp maken ze het helemaal bont: daar betalen toeristen 159,4 procent meer dan vorig jaar.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl. Vorige maand bleek al dat veel mensen uitwijken naar hotels in kleinere steden, omdat de toeristenbelasting daar doorgaans lager ligt. Daarnaast trekken veel mensen naar het buitenland, door de btw-verhoging (van 9 naar 21 procent).

🏨 Wat is toeristenbelasting? Toeristenbelasting is een heffing van de gemeente voor mensen die overnachten op een plek waar zij niet wonen. Deze belasting wordt normaal gesproken per persoon per nacht betaald en compenseert kosten voor toeristische voorzieningen zoals infrastructuur, afvalverwerking en veiligheid.

Gemeenten met grootste tariefverhoging

Gemeenten die toeristenbelasting heffen, mogen jaarlijks zelf bepalen hoe hoog het tarief is. In 2026 verhoogden 243 gemeenten het bedrag dat toeristen moeten betalen. Hoeveel zij dit jaar extra vragen, verschilt. Pijnacker-Nootdorp spant de kroon. Het tarief ligt daar nu op 6,20 euro per persoon per nacht, waar dit vorig jaar nog 2,39 euro was.

Dit zijn de vijf gemeenten met de grootste tariefverhoging:

Gemeente Tariefverhoging Pijnacker-Nootdorp +159,4 procent Aalsmeer +136,1 procent Beverwijk +117,4 procent Landgraaf en Lingewaard +100 procent Reimerswaal +87 procent

Niet overal steeg het tarief: 75 gemeenten hielden hetzelfde tarief aan als vorig jaar. In één gemeente (Alphen-Chaam) daalde de toeristenbelasting. Daar zakte het bedrag van 5,41 euro naar 2 euro per persoon per nacht. Dat is een afname van 63 procent.

Amsterdam koploper

In Nederland betaalt een toerist gemiddeld 2,79 euro aan toeristenbelasting per persoon per nacht, maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot. Amsterdam is opnieuw met afstand de koploper.

Dit zijn de vijf duurste gemeenten van Nederland:

Gemeente Gemiddelde prijs Amsterdam 18,44 euro Utrecht 14,75 euro Landsmeer, Zoetermeer en Almere 10,33 euro Haarlemmermeer 10,21 euro Ouder-Amstel 9,91 euro

In Dijk en Waard, Dantumadiel, Waadhoeke en Renswoude betaal je met 1 euro per persoon per nacht de laagste toeristentaks voor een hotelovernachting. Al zijn er ook 22 gemeenten waar je (vooralsnog) geen toeristenbelasting hoeft te betalen, waaronder Soest, Zwijndrecht en Laren. Hilversum voerde dit jaar voor het eerst toeristenbelasting in (3,68 euro per persoon per nacht).

Minder toeristenbelasting op camping

Wie op een Nederlandse camping overnacht, betaalt dit jaar in 159 gemeenten minder toeristenbelasting dan bij een hotelovernachting. Het gemiddelde tarief voor een campingovernachting is momenteel 1,84 euro. Hoeveel minder toeristenbelasting je precies betaalt voor een campingovernachting ten opzichte van een hotel, verschilt sterk per gemeente. In Ouder-Amstel is het verschil het grootst. Daar ben je 8,34 euro per persoon per nacht voordeliger uit. Ook in Zaanstad (6,09 euro goedkoper) en Pijnacker-Nootdorp (5,16 euro goedkoper) betalen toeristen minder bij een campingovernachting.

