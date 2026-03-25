De Beleggingsrekening van Roger (47): ‘16.000 euro verlies was wel even zuur’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Roger (47), die 16.000 euro verloor omdat hij vergat een automatische verkoop in te stellen.

Naam: Roger (47)

Beroep: werkzaam in de sales

Netto-inkomen: 4000 euro per maand, afhankelijk van bonussen

Maandelijkse inleg: gemiddeld 450 euro

Totale winst: circa 50.000 euro

Waarom en wanneer ben je gaan beleggen?

„Omdat je er, als je het goed aanpakt, geld mee kunt verdienen. En dat is méér dan die schamele rente die je op je spaarrekening krijgt. Dat was voor mij de belangrijkste reden om er vijf jaar geleden mee te beginnen.”

Hoeveel geld beleg je per maand?

„Tussen de 400 en 500 euro. Dat bedrag hoort niet bij mijn vaste lasten, het is echt wat ik aan het einde van de maand overhoud. Geld dat ik kan missen dus, als het ware.”

Waar beleg je in?

„Alleen maar in crypto. Ik zit onder andere in bitcoin, solana, XRP en polkadot.”

Hoe ervaar je beleggen?

„Ik vind het fantastisch, het geeft echt een kick als ik zie dat de koers is gestegen. Maar eerlijk is eerlijk: als de markt naar beneden gaat, kan ik daar goed chagrijnig van worden.”

Raak je weleens in paniek als de koersen dalen?

„Los van dat chagrijnige gevoel valt dat wel mee. Omdat ik echt al jaren beleg, weet ik beter wanneer het een goed moment is om te verkopen. Bovendien werk ik met automatische verkoopmomenten, dus als mijn aandelen een bepaalde hoogte hebben bereikt, verkoop ik een deel. Niet alles hoor, ik hou altijd een beetje speelgeld over. Met datzelfde speelgeld koop ik ook in als de koers laag staat.”

Dat klinkt eigenlijk best eenvoudig, toch?

„Klopt. Het lastige is: wanneer is ‘laag’ laag genoeg? Laatst dacht ik dat ik goed was ingestapt, maar daarna zakte de koers nog verder. Beetje balen, dat wel. Maar het hoort er helaas bij.”

Heb je flinke dalingen meegemaakt?

„Zeker. Ik heb weleens meegemaakt dat een bedrag van 30.000 euro terugzakte naar 14.000 euro, omdat ik vergeten was een automatische verkoop in te stellen. 16.000 verlies was wel even zuur. Uiteindelijk is het wel goed gekomen, maar het was op z’n zachtst gezegd irritant.”

Wat is je doel met beleggen?

„Ik wil uiteindelijk een tweede appartement in het buitenland kopen, daar heb ik mijn zinnen op gezet. Vastgoed is sowieso altijd een vrij solide investering, dus dáár haal ik op den duur ook weer inkomsten uit.”

Welke tip heb je voor beginnende beleggers?

„Spreek altijd een vast percentage met jezelf af dat je als speelgeld gebruikt en beleg alleen daarmee. Verder is het slim je goed in de verschillende cryptomunten te verdiepen en niet te investeren in de eerste de beste coin. Op YouTube staan talloze filmpjes en tutorials van experts die er helemaal in zitten, dus dat kan je daarbij helpen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

