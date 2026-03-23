De Spaarrekening van Eefje (37): ‘Ik heb 400.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Eefje verkocht haar beleggingsinvesteringen en heeft daardoor nu 400.000 euro spaargeld.

Naam: Eefje (37)

Beroep: ondernemer in de economische branche

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning

Netto inkomen: ongeveer 4000 euro

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„400.000 euro.”

Dat is op z’n zachtst gezegd een fijne buffer!

„Haha, ja, ik ben er ook blij mee. We hadden al een flinke spaarrekening van ongeveer een ton, maar die is gegroeid door de verkoop van beleggingsinvesteringen. Los daarvan sparen mijn man en ik elke maand een vast bedrag van ons inkomen. Wat er ook gebeurt, dát geld gaat standaard naar onze spaarrekening: 2750 euro in totaal. Daarbovenop komen nog eventuele bonussen en vakantiegeld.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Daar ben ik content mee, omdat het me veel ruimte geeft om te leven zoals ik wil. Mijn man en ik zijn er ook strikt op: we houden altijd een liquiditeitsbegroting bij, en aan het einde van het jaar moet dat bedrag op onze spaarrekening staan. Tegelijkertijd willen we met een deel van de spaarrekening ook weer nieuwe investeringen doen, maar dat is iets voor de toekomst. Voor nu is die vier ton gewoon een hele mooie, dikke buffer.”

Ga je dan al je spaargeld weer inzetten, of houd je nog iets apart?

„Ik denk dat ik qua spaargeld liever niet onder een ton wil komen. Een pure gevoelskwestie, want mijn investeringskant zegt dat het eigenlijk zonde is om niet alles te beleggen – sparen levert immers weinig op. Toch geeft die ondergrens me een bepaalde zekerheid, ook omdat ik ondernemer ben. Ik heb weliswaar de leukste baan ter wereld, maar ondernemen is en blijft altijd een risico. Er zijn soms financiële uitdagingen, er is weleens onrust. Dan is het fijn om een goede basis te hebben.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Weinig. Voor vakanties gaat er weleens wat vanaf. En ik heb onlangs een jacuzzi aangeschaft, dat wilde ik al een paar jaar dolgraag. Omdat het een duurzame variant is met een goede garantieperiode, betaal je wel tussen de 10.000 en 25.000 euro. Maar dat is eigenlijk het enige luxe ding dat ik heb besteld van die beurswinst, verder halen we zo min mogelijk van onze spaarrekening af. Alleen voor vakanties dus, of voor grotere huisuitgaven, zoals een nieuwe ketel of basisdingen voor het huis. Aangezien we op een woonboerderij wonen, is er altijd wel wat onderhoud nodig.”

Heb je daarnaast nog schulden? Maak je je zorgen over die schuld?

„Los van een stukje hypotheek niet, nee.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Ik geef vooral geld uit aan haarproducten, parfum, make-up en kleding. Maar dat mag ik ook van mezelf, vind ik – mijn budget daarvoor is ongeveer 500 euro per maand, gewoon voor dingen die ikzelf belangrijk vind. Los daarvan ben ik geen big spender.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou nog wel een wat stabieler inkomen willen hebben. Dat had ik vijftien jaar lang, toen ik nog in loondienst was, nu heb ik dat voor het eerst niet. Aan de andere kant: dankzij die buffer heb ik er weinig onrust over.

Toch wil ik uiteindelijk nog wel meer geld gaan verdienen, zodat ik zo vroeg mogelijk minder kan werken – of misschien helemaal kan stoppen. Die vrijheid is voor mij belangrijk en heb ik nu al deels, maar stoppen is nu nog niet mogelijk, er zit nog wel een gat tussen. Tegelijkertijd is het ook leuk en uitdagend om naar een financieel doel toe te werken, het geeft een bepaalde stimulans.”

Wat is je beste financiële tip?

„Met sparen kun je niet heel veel doen, omdat het aanbod van banken – en de bijbehorende rentes – beperkt is. Maar het kan wel lonen om – ook online – banken op rentetarieven te vergelijken. Traditionele banken hebben vaak een extreem lage rente, in tegenstelling tot buitenlandse banken – daar kun je vaak 1 tot 1,5 procent meer krijgen. Dat klinkt misschien niet als veel, maar het is wel gratis geld. En hoe hoger het bedrag, hoe meer het aantikt. Ook fijn om te weten: veel buitenlandse banken vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Check dat natuurlijk wel even van tevoren, maar het kan dus echt de moeite zijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

