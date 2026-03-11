Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pas op: oplichters doen zich voor als populaire hotelketen

Gasten van Bastion Hotels ontvangen WhatsApp-berichten van oplichters die zich voordoen als de klantenservice van de hotelketen. Zij blijken over veel persoonlijke informatie te beschikken, zoals namen, telefoonnummers en details van de hotelreservering.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. In een interne mail, in handen van de krant, waarschuwt de hotelketen gasten om niet op de links te klikken en niet te reageren op de berichten.

Bastion Hotels is met meer dan dertig vestigingen een van de grotere hotelketens van Nederland. Vorig jaar werd Van der Valk getroffen door een datalek.

Oplichters doen zich voor als hotelketen Bastion Hotels

De oplichters proberen de ontvangers over te halen een betaling te bevestigen. „Tijdens de verificatie wordt het boekingsbedrag tijdelijk gedurende slechts 1 minuut op uw kaart geblokkeerd. U moet dit bevestigen via een pushmelding in uw bankapp”, is bijvoorbeeld te lezen in een WhatsApp-bericht.

Vermoedelijk is er sprake van een datalek, maar dat heeft de hotelketen nog niet bevestigd. Bastion Hotels wil inhoudelijk niet reageren, omdat zij nu „andere prioriteiten” hebben. Volgens de strenge Europese privacywetgeving (AVG) geldt een meldplicht.

Explosieve groei online oplichting

Oplichting kan veel vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan bankhelpdeskfraude, babbeltrucs en pinfraude. Ook nepagenten, die vooral oudere mensen geld en waardevolle spullen afhandig maken, komen veel voor. Online oplichting groeit in Nederland explosief. In 2025 waren ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van online criminaliteit.

Oplichting haalt dan ook regelmatig de krantenkoppen. Maandag startte de politie een campagne waarbij foto’s van honderd verdachten van oplichting worden getoond op stations, winkelcentra, social media en in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week bleek dat oplichters met nepmails- en telefoontjes slim inspelen op de chaos rondom Odido. En nog iets eerder schreef Metro over een truc waarbij je denkt te pinnen voor een goed doel, maar daarna 1000 euro armer bent.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties