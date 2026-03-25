Woonminister: ‘We kunnen niet zomaar doorgaan met apparaten aan- en uitzetten’

Nederland moet genoegen nemen met minder om het woningtekort op te lossen, zegt de nieuwe woonminister Elanor Boekholt-O’Sullivan. Zij verwijst daarbij in een interview naar haar militaire diensttijd, waar ze met ‘douchemuntjes’ leerde omgaan met schaarste.

Elanor Boekholt-O’Sullivan, de nieuwe minister van Volkshuisvesting, staat voor de opgave jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. Dat kan niet zonder een deel van onze luxe in te leveren. Volgens haar zeker niet nu huishoudens worden geconfronteerd met een hogere energierekening als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.

Er is momenteel een tekort aan 400.000 woningen en daarmee staan we in Nederland voor een enorme opgave. De gemiddelde huizenprijs is opgelopen tot bijna 500.000 euro. Intussen groeit de bevolking, dus moeten we concessies doen volgens de woonminister. De politiek is nieuw voor Boekholt-O’Sullivan. Tot voor kort was zij de hoogste vrouwelijke militaire officier van ons land. Wij kunnen nog een voorbeeld nemen aan de eenvoud in het leger, betoogt zij in de Britse krant The Guardian.

Woonminister: ‘Luxe kost tijd, die tijd hebben we niet’

In het interview refereert Boekholt-O’Sullivan aan haar carrière bij defensie. Wat zij daar heeft geleerd, is om focus te behouden, zegt zij in The Guardian. Huizen bouwen is de belangrijkste prioriteit. „Luxe kost tijd en die tijd hebben we niet.”

In heel Europa spelen problemen die wij in Nederland ook zien: torenhoge huren en vastgoedprijzen. Veel jongeren en andere groepen kunnen geen woning vinden. In Nederland, dat met zijn 18 miljoen inwoners een dichtbevolkt land is, wordt die pijn extra gevoeld. De afgelopen tien jaar zijn de huizenprijzen verdubbeld.

In de meest populaire nieuwbouwwijken zijn ze met 130 procent toegenomen. Intussen wordt er naarstig gezocht naar oplossingen zoals woningdelen en woningsplitten.

Woonminister zag dat mensen in het leger sneller tevreden waren

De wachtlijst voor een sociale huurwoning loopt in sommige steden en dorpen op tot wel tien jaar. Premier Rob Jetten beloofde om 100.000 huizen te bouwen, maar daarvoor moet er wel iets wijken. „Dat gaat niet lukken als je ook nog eens wilt dat ze perfect zijn”, zegt Boekholt-O’Sullivan. „Dus waar zijn we bereid onze eisen te temperen?”

Ze verwijst weer naar haar tijd in het leger. „In het leger, vooral tijdens missies en uitzendingen, zijn mensen veel sneller tevreden. Ik zorg ervoor dat ik kan eten, slapen, douchen en werken. We moeten weer simpeler te werk gaan.”

Iets opgeven ten behoeve van de gemeenschap

De coalitie wil de vergunningsprocedure eenvoudiger maken, zodat er meer woningen kunnen worden gebouwd. Maar de woonminister pleit voor een eenvoudigere aanpak, namelijk door op een vriendelijke manier aan de bevolking te vragen iets „op te geven ten behoeve van de gemeenschap”.

Waar moeten we dan concreet aan denken? Nederland heeft gemiddeld gezien 2,1 kamer per persoon ter beschikking, waar dat in andere Europese landen gemiddeld 1,7 kamer is.

Ook is het elektriciteitsnetwerk in ons dichtbevolkte land overbelast. Er gaan nu al stemmen op om ons elektriciteitsverbruik te verdelen over een aantal uren. „We kunnen, in ieder geval in Nederland, niet langer zo doorgaan, ervan uitgaande dat iedereen zomaar nieuwe elektrische apparaten kan kopen en ze de hele dag kan aanzetten wanneer ze maar willen”, aldus Boekholt-O’Sullivan.

Douchemuntjes

Het elektriciteitsnetwerk kan dat volgens haar niet aan. Om haar argumentatie kracht bij te zetten, put zij nogmaals uit haar militaire ervaring. „Toen ik in Afghanistan was, kreeg je een muntje voor de douche en een muntje om naar huis te bellen”, zei ze. „En als het muntje op was, maar je haar nog niet had gewassen, had je pech, want dan was het water op.”

Daarmee wil ze nog niet zeggen dat we ook hier muntjes moeten gaan gebruiken, benadrukt ze. „Maar als je samenleeft met een gemeenschap, moet je afspraken maken, want de voorraad is niet onbeperkt.”

