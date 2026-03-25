Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: starters onderschatten financiële risico’s bij aankoop woning

De woningmarkt is nog altijd overspannen en de concurrentie is groot. Daardoor nemen kopers risico’s om überhaupt een kans te maken op een woning. Starters die hun eerste woning willen kopen, onderschatten de financiële risico’s die daarmee gepaard gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van verzekeraar Univé onder meer dan 1400 woningkopers.

De woningmarkt zit muurvast. Dat heeft grote gevolgen: inmiddels zetten jonge mensen hun kinderwens on hold. Het was dan ook een van de belangrijkste thema’s tijdens de verkiezingen. Hoewel een op de vijf starters aangeeft bereid te zijn meer financiële risico’s te nemen, ligt dat aandeel in de praktijk hoger. Kortom: starters nemen meer risico dan zij zelf denken.

Kopen zonder voorbehoud

Ruim een kwart van de starters koopt een woning zonder financieringsvoorbehoud. Ook zien zij vaker af van een bouwkundige keuring (49 procent) dan zij vooraf aangeven te willen (32 procent).

Om een woning te bemachtigen, sluiten starters vaker compromissen. Zo is een derde bereid verborgen gebreken, zoals lekkages of achterstallig onderhoud, te accepteren. Dat kan later flink in de papieren lopen, bijvoorbeeld door onverwachte reparatiekosten of waardedaling van de woning.

Starters bieden boven de vraagprijs

Daarnaast bieden veel starters boven de vraagprijs. Voor veel kopers is dat inmiddels de norm: bijna twee op de drie starters vinden overbieden normaal als dat nodig is om een woning te bemachtigen.

Ook bij de financiering nemen starters meer risico dan zij vooraf van plan zijn. De helft is bereid een extra lening of hypotheek af te sluiten, terwijl 15 procent dat daadwerkelijk doet.

Volgens hypotheekadviseur Martine van Wieringen (Univé) is er sprake van zelfoverschatting. „Starters zeggen vaak voorzichtig te zijn, maar hun gedrag gaat verder dan hun intenties.”

Gevolgen starters voor de toekomst

De keuzes die starters maken, kunnen volgens Van Wieringen grote financiële gevolgen hebben. Hierbij gaat het onder meer om bieden boven de vraagprijs, zonder voorbehoud van financiering en/of het achterwege laten van een bouwkundige keuring. Volgens haar is het belangrijk dat starters vooraf een goede afweging maken en zich goed laten informeren, zodat ze achteraf niet voor verrassingen komen te staan.

Reacties