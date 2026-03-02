Lenteweer in aantocht met zon en zachte temperaturen
Maart trapt af met opvallend zacht lenteweer. Overdag loopt de temperatuur op naar 11 tot 16 graden, flink boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar. ’s Nachts kan het wel nog afkoelen, met lokaal kans op lichte vorst.
Pas richting het einde van de maand lijkt het weerbeeld te normaliseren, meldt Weeronline.
Zonnige start, frisse nachten
Volgens het weerbureau begint maart met volop lenteweer: veel zon, droogte en zachte temperaturen. Vooral in het zuiden kan het kwik stevig oplopen.
Heldere nachten zorgen er wel voor dat het snel afkoelt. In die omstandigheden kunnen ook nevel en mist ontstaan, met name in de vroege ochtend.
Halverwege maart nog steeds lenteweer
Ook halverwege de maand blijven de weerkaarten wijzen op een droger en zachter weertype dan gebruikelijk. Helemaal droog blijft het niet: er wordt rekening gehouden met enkele buien.
Tegen het einde van maart zakt de temperatuur naar verwachting terug naar ‘normale’ waarden voor de tijd van het jaar, met maxima tussen de 10 en 12 graden.
Kans op hooikoorts neemt wel toe
Het zachte en droge lenteweer heeft ook een keerzijde. Het hooikoortsseizoen komt verder op gang. De eerste klachten worden veroorzaakt door boompollen, zoals die van de els.
Later in de maand komen daar de eerste bloeiende berken bij, wat de overlast kan verergeren voor mensen met een pollenallergie.
