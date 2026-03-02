Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lenteweer in aantocht met zon en zachte temperaturen

Maart trapt af met opvallend zacht lenteweer. Overdag loopt de temperatuur op naar 11 tot 16 graden, flink boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar. ’s Nachts kan het wel nog afkoelen, met lokaal kans op lichte vorst.

Pas richting het einde van de maand lijkt het weerbeeld te normaliseren, meldt Weeronline.

Zonnige start, frisse nachten

Volgens het weerbureau begint maart met volop lenteweer: veel zon, droogte en zachte temperaturen. Vooral in het zuiden kan het kwik stevig oplopen.

Heldere nachten zorgen er wel voor dat het snel afkoelt. In die omstandigheden kunnen ook nevel en mist ontstaan, met name in de vroege ochtend.

🌸 Wat is normaal lenteweer? Een normale lente. Wat is dat eigenlijk? Daar schreef Metro vorige week over. Volgens Weeronline – en je zult het zelf ook wel weten – kunnen we in maart onze winterkleding maar beter nog niet opgeborgen hebben. We hebben dan regelmatig een staartje van de winter met koude dagen en nachtvorst. Op de helft van de dagen blijft de temperatuur overdag nog steken beneden 10 graden. Gemiddeld telt maart vier dagen ‘echte lente’, met 15 graden of meer in De Bilt.

Halverwege maart nog steeds lenteweer

Ook halverwege de maand blijven de weerkaarten wijzen op een droger en zachter weertype dan gebruikelijk. Helemaal droog blijft het niet: er wordt rekening gehouden met enkele buien.

Tegen het einde van maart zakt de temperatuur naar verwachting terug naar ‘normale’ waarden voor de tijd van het jaar, met maxima tussen de 10 en 12 graden.

Kans op hooikoorts neemt wel toe

Het zachte en droge lenteweer heeft ook een keerzijde. Het hooikoortsseizoen komt verder op gang. De eerste klachten worden veroorzaakt door boompollen, zoals die van de els.

Later in de maand komen daar de eerste bloeiende berken bij, wat de overlast kan verergeren voor mensen met een pollenallergie.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties