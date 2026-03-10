Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders kiezen deze zomer massaal voor betaalbare vakanties: dit zijn de populairste opties

Zon, comfort en vooral: betaalbaarheid. Nederlandse vakantiegangers zoeken steeds vaker naar vakanties waar ze in de zomer niet meteen de hoofdprijs betalen. Volgens reisaanbieders verschuift de belangstelling daarom naar alternatieve zonbestemmingen, all inclusive resorts en vakantieparken dichter bij huis.

Op basis van boekingsdata en aanbiedingen van reisorganisaties vallen een aantal vakanties deze zomer extra op. Dit zijn de opties waar Nederlanders volgens reisaanbieders massaal voor kiezen.

Vakantietips

1. Albanië: betaalbare zonbestemming in opkomst

Albanië ontwikkelt zich razendsnel van een relatief onbekende bestemming tot een volwaardige zonvakantie voor een breed publiek. Volgens boekingsdata van VakantieDiscounter kiezen niet alleen stellen en vriendengroepen, maar steeds vaker ook gezinnen voor het Zuid-Europese land.

Vooral de kust blijkt een grote trekpleister. Met lange stranden langs de Adriatische en Ionische Zee is er volop ruimte voor zonliefhebbers. Badplaatsen als Durrës, Golem en de kust rond Vlorë worden daarbij veel geboekt.

Wat veel reizigers verrast, is dat het klimaat vergelijkbaar is met andere populaire zonbestemmingen in Zuid-Europa. In juli en augustus lopen de temperaturen op tot vergelijkbare niveaus als in bijvoorbeeld Griekenland en Spanje, waar de vakanties tegenwoordig een stuk duurder zijn geworden.

Daarnaast combineren veel vakantiegangers hun strandverblijf met cultuur. De hoofdstad Tirana groeit bijvoorbeeld als stedentripbestemming met een mix van historie, moderne architectuur en een levendige horeca.

Ook de prijs speelt een grote rol. Gemiddeld betalen Nederlandse reizigers ongeveer 797 euro per persoon voor een week vakantie, wat neerkomt op zo’n 88 euro per dag. Met een gemiddelde reissom die in Albanië wat lager ligt dan in landen als Griekenland, Italië en Portugal, positioneert het land zich als betaalbaar alternatief binnen Zuid-Europa.

De mooiste vakanties in Albanië vind je hier.

2. Turkije: grote vroegboekfavoriet bij gezinnen

Turkije is een van de grootste stijgers onder Nederlandse vroegboekers voor vakanties in 2026. Volgens analyse van VakantieDiscounter is het land inmiddels goed voor ongeveer 13 procent van alle vroeg geboekte vakanties.

Vooral gezinnen kiezen massaal voor Turkije. Binnen die groep is het land zelfs populairder geworden dan Spanje. De combinatie van scherpe prijzen, uitgebreide resorts en een groot all inclusive aanbod maakt de bestemming aantrekkelijk.

„Gezinnen willen vooraf weten waar ze aan toe zijn: vaste kosten, comfort en faciliteiten voor kinderen”, zegt Laura Vlaanderen van VakantieDiscounter. „Turkije biedt die zekerheid en combineert dat met een brede keuze aan resorts. Daarnaast speelt mee dat de prijs-kwaliteitverhouding door lokale economische omstandigheden gunstig is, waardoor gezinnen relatief veel waar voor hun geld krijgen.”

Opvallend is ook dat veel vakantiegangers voor Turkije via een Duitse luchthaven vertrekken. Vooral Düsseldorf is populair, omdat het aanbod vaak groter en goedkoper is.

Benieuwd naar de goedkoopste mogelijkheden in Turkije? Die vind je hier.

3. Vakantieparken in Nederland: goedkoper én dichtbij

Niet iedereen pakt het vliegtuig. Veel Nederlanders kiezen deze zomer ook voor een vakantie dichter bij huis, bijvoorbeeld in een vakantiepark. Zo biedt Center Parcs vroegboekvoordeel bij honderden accommodaties.

De parken liggen verspreid door Nederland, dus er is ruime keuze: van een huisje in de Brabantse natuur tot aan de kust. Dat maakt ze aantrekkelijk voor gezinnen die natuur, water en activiteiten willen combineren.

Overdag kunnen gasten bijvoorbeeld zwemmen, watersporten of een bootje huren. In de parken zelf zijn er daarnaast kinderboerderijen, indoor speelwerelden en activiteitenhallen. Op warmere dagen is het water vaak het middelpunt, terwijl bij minder goed weer de indoor faciliteiten uitkomst bieden.

Veel vakantiegangers kiezen daarnaast voor het gemak van een eigen cottage met terras, waar ze ’s avonds bijvoorbeeld kunnen barbecueën.

Alle accommodaties met vroegboekkorting vind je hier.

4. Denemarken: Scandinavische rust aan zee

Ook Denemarken groeit als zomerse vakantiebestemming voor Nederlanders die het iets rustiger willen hebben tijdens hun vakantie. Op het eiland Als, waar het Nordborg Resort ligt, vinden vakantiegangers een combinatie van natuur, strand en Scandinavische cottages.

De omgeving staat bekend om zijn uitgestrekte kustlijnen langs de Deense Oostzee, bossen en velden. Het nabijgelegen havenstadje Sønderborg trekt bezoekers met historische straatjes, een haven en restaurants.

In de omgeving kunnen bezoekers wandelen langs de kust, fietsen door natuurgebieden of stranden bezoeken waar het vaak rustiger is dan in Zuid-Europa. Daardoor wordt Denemarken steeds vaker gezien als alternatief voor drukke strandbestemmingen.

Benieuwd naar het Nordborg Resort? Alle informatie is hier te vinden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties