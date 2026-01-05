Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eigenaar herberg neemt grote stap vanwege hogere btw op hotels: ‘Begin van het einde’

Het btw-tarief op overnachtingen bij onder meer hotels, bed and breakfasts en hostels is op 1 januari van 9 naar 21 procent gestegen. Daar hebben wij en buitenlandse toeristen last van bij ‘buiten de deur slapen’, maar vooral de eigenaren van hotels ondervinden hinder. Nieuws van de Dag kwam met een verdrietig voorbeeld van een ondernemer die het bijltje er vermoedelijk bij neer gooit.

Verslaggever Pim Markering van Nieuws van de Dag ging voor het verhaal over hotels naar het Drentse dorp Anderen. Hij bezocht, zo zie je in de video hierboven, Mathijs Gorter, eigenaar van Herberg van Anderen. Hotels hadden al te maken met hoge energieprijzen en stijgende personeelskosten. De nu ingevoerde btw-verhoging is voor Gorter de druppel die de emmer doet overlopen. De ondernemer neemt een rigoureus besluit: de deuren te sluiten.

‘Alle hotels zitten met de btw-verhoging’

De btw-verhoging geldt voor alle hotels, van groot tot een pittoresker verblijf met acht kamers als Herberg van Anderen. Gorter verhuurde de kamers voor 75 euro, inclusief ontbijt. „Door de btw-verhoging heb ik er 85 euro van moeten maken.” Daar verdient hij niets aan: „Dat tientje is puur om de btw te dekken. Wij schieten daar niets mee op.”

Gorter verwacht dat zijn winst lager wordt. „En nog duurder maken, dat gaat klanten kosten. Het is natuurlijk wel zo dat alle hotels ermee zitten, ik ben niet de enige. Alle prijzen zullen omhoog gaan.” Maar wat is dan de toekomst van de herberg, die al 33 jaar als een van de hotels in Drenthe geldt? Mathijs Gorter: „Ik laat me omscholen tot leraar koken.” Hij begint als meester vandaag zelfs al op een school. „Het is ergens een beetje het begin van het einde. De acht kamers zullen we voorlopig nog blijven uitbaten.” De man met de nieuwe baan verwacht de ’tent’ over twee jaar te sluiten, of hoopt dat er iemand is die een voortzetting ziet zitten en zijn zaak koopt.

Gorter denkt dat veel hotels het lastig krijgen. „Als je een hotelletje wil pakken, dan ga je toch net over de grens naar Duitsland, waar het veel goedkoper is?”

