Lichaam van Fransje kan door een vreselijk ongeluk (bijna) niets meer, maar dan is daar Joe Speedboot

Vreselijk, als je lichaam na een ongeluk van de ene op de andere dag niets meer kan, op je rechterarm na. Zelfs praten gaat niet meer en je leven lijkt volkomen uitzichtloos. Wie Tommy Wieringa heeft gelezen, weet: dan moet je iemand als Joe Speedboot in je omgeving hebben.

Het moest er eens van komen, de verfilming van dat zo gewaardeerde boek Joe Speedboot van Tommy Wieringa (zie kader). Hoe erg ook: je leven als jongere in een nieuwe vorm weer op de rails proberen te krijgen, moet haast wel perfecte kost voor een filmdrama zijn. Metro bekeek Joe Speedboot voor de Filmrecensie van de Week en kan vaststellen: dat is het ook. Het nieuwste werk van regisseur Sam de Jong draait vanaf morgen (donderdag) in de bioscoop.

Froukje in Joe Speedboot

Diezelfde Sam de Jong leverde ooit de geweldige film Prins met Olivia Lonsdale af. Hij is ook de man van die nogal bijzondere videoclip voor Drank & Drugs en zeer recent, Iedereen Gaat Vreemd van Froukje. Leuk dat diezelfde Froukje Veenstra bij Sam de Jong nu – al zingend – haar acteerdebuut maakt.

📗 Boek Joe Speedboot Joe Speedboot was de vierde roman van Tommy Wieringa en kan vanwege het jaar van verschijnen, 2005, inmiddels een klassieker worden genoemd. Maar dat etiket past vooral op de kaft door de 61 herdrukken die verschenen. Joe Speedboot staat op nummer 6 van de volgens NRC en De Standaard beste vijftig boeken van de 21ste eeuw. Wieringa won er prijzen mee (en nominaties, zoals die voor de NS Publieksprijs) en zag zijn boek ook vertaald in het Engels, Duits, Italiaans en Frans.

Joe Speedboot draait om Fransje, die door een nogal bizar ongeluk (laat je verbeelding spreken bij die scene) in een rolstoel belandt. Alleen zijn rechterarm werkt nog en Fransjes stem kunnen we alleen als voice-over horen. En dan woont hij ook nog in het megasuffe dorp Lomark ook, waar de kermis het hoogtepunt van het jaar is. Alsof het zo moest zijn, komt een vreemdeling in het dorp wonen als Fransje één groot stuk ellende in zijn karretje is. Een brok ellende die op de kermis door zijn botte hork van een broer Dirk (Chris Peters) met een stang tussen zijn wielen wordt achtergelaten.

Charismatische en roekeloze gast

Precies op dat moment wordt hij gevonden door die vreemdeling, Joe Speedboot, van wie niemand weet hoe hij echt heet. „De verlosser”, zegt Fransje als voice-over. Joe Speedboot (mooie rol van Tobias Kersloot) is een charismatische, maar vooral roekeloze gast die voor het avontuur leeft. Hij had ook Joe Vliegtuig kunnen heten trouwens, aangezien hij die in zijn smerige schuur maakt.

Als één van de weinigen ziet Joe Fransje staan en dat leidt tot een vriendschap die net zo mooi als onwaarschijnlijk is. De verlamde jongen heeft weer iets (vooral avonturen) om voor te leven. Een tweede die vriendschap sluit is met PJ (QiQi van Boheemen). Natuurlijk blijft het niet bij vriendschap alleen. Fransje verlangt hevig naar PJ, maar ja, wat moet zij met zo’n stumper in een rolstoel? Bovendien sluimert er angst of hij niet gewoon ‘een project’ van die altijd naar avontuur hunkerende Joe Speedboot is.

Nieuwe ontdekkingen door oersterke rechterarm

Sam de Jong heeft geen film willen maken waarbij het slechts gaat om een treurige jongen na een vreselijk ongeluk die aan het einde ondanks de rolstoel van alles kan. Het gaat juist om een gevecht van iemand die er ooit bij hoorde, maar nu regelmatig zit te staren naar wat anderen wel kunnen. En om dingen ontdekken die hij zonder het ongeval waarschijnlijk nooit in zichzelf had gevonden.

Neem zijn talent voor armpje drukken, dat ontstaat door zijn oersterke rechterarm. En briketten maken in het sloopbedrijf van zijn vader, ook zoiets. Goed, bier drinken en het feit dat hij door alcohol dingen kan vergeten, ontdekt Fransje ook. Maar dat zou in dat kermisdorp ongetwijfeld zonder rolstoel ook zijn gebeurd. Het is een logische gedachte in zijn hoofd dat hij door het overleven van zijn ongeluk eigenlijk pech heeft gehad. Maar, mede dankzij Joe Speedboot, kan hij uiteindelijk misschien toch wel van geluk spreken.

De held in Joe Speedboot

Het is een mooi verhaal, dat je vooral moet gaan zien, geworden (fans van het boek Joe Speedboot zullen ook wel benieuwd zijn). Op deze plek willen we vooral even stilstaan bij de schitterende acteerprestatie van Daan Buringa als Fransje. Doe dat maar even, acteren met een lijf dat niet meer wil en een stem die niet meer kan spreken. Metro kende Buringa alleen van die mooie Videolandserie Bennie, maar dit smaakt naar meer.

Boos in zijn rolstoel (en daarmee regelmatig in gevecht), dan weer lachend, kwijlend, kreten uitslaand. Onhandig letters priegelend op vellen papier, vaak met scheve en half openstaande mond. Prachtig gedaan allemaal. Sam de Jong en Tommy Wieringa leverden hem ook wel situaties waarin Buringa sowieso kon schitterend. Neem alleen de foto met de duikbril hierboven.

Beoordeling uit 5: 4

Artikelen over nieuwe films lees je bij Metro op woensdagen. Binnenkort praten we je bij over Loverboy: Vertrouw Niemand en Kain, een tragikomedie over een onbevreesde autist.

