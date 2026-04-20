Kritiek op afbreken Wet betaalbare huur: ’10 nieuwe steden beloofd, hogere huur geleverd’

Het kabinet presenteert vandaag een voorstel om de Wet betaalbare huur deels af te breken. De ‘afbraak huurbescherming’ leidt tot kritiek van de Woonbond. „Veel te hoge huren worden zo opnieuw mogelijk.”

Het kabinet is van plan om, zo werd dit weekend duidelijk, de wet die hoge huurprijzen tegengaat te versoepelen. Door die wet, die in juli 2024 inging, zetten verhuurders hun panden massaal te koop en daalde het aantal huurwoningen. Dat wil Elanor Boekholt-O’Sullivan (minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, D66) tegengaan.

De versoepeling van de Wet betaalbare huur werd al aangekondigd in het coalitieakkoord. Nu komt de woonminister met een aantal concrete maatregelen die ze ‘snel’ kan invoeren, schrijft ze in de brief die vandaag naar de Tweede Kamer gaat.

Eerst kritiek op Wet betaalbare huur van Hugo de Jonge

Eerder was er kritiek op de Wet betaalbare huur – van toenmalig minister Hugo de Jonge – toen die averechts bleek te werken. De Woonbond ziet nu juist een afbraak van de huurbescherming en dat is ook weer niet goed. Volgens de bond legt het kabinet de rekening van het eigen wanbeleid bij huurders neer. „Huurders verdienen zekerheid, geen experimenten met hun woonlasten en huurbescherming”, is vandaag in een verklaring naar buiten gebracht.

Het kabinet wil onder meer de maximale huren verhogen via aanpassingen in het puntenstelsel (WWS). Ook wil het kabinet uitzonderingen voor tijdelijke contracten uitbreiden, onder andere voor studenten en specifieke woningen.

D66 en CDA stemden zelfde maatregelen Mona Keijzer weg

De Wet betaalbare huur is zoals gemeld nog geen twee jaar van kracht. De Woonbond benadrukt dat het onverstandig is om nu al ingrijpende wijzigingen door te voeren, zonder een grondige evaluatie van de effecten. De bond ziet dat exact dezelfde maatregelen afgelopen najaar nog zijn voorgesteld door Mona Keijzer. Die werden weggestemd door een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de huidige regeringspartijen D66 en CDA.

„Beleid moet gebaseerd zijn op feiten, niet op aannames of lobbydruk”, zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. „Zonder goed inzicht in hoe de wet uitpakt, is het verhogen van huren een sprong in het diepe.” Minister Boekholt-O’Sullivan zegt juist: „Op dit moment zien we dat te veel huurwoningen voor mensen met een middeninkomen verdwijnen, omdat het niet aantrekkelijk genoeg is om een woning te verhuren. Terwijl het omgekeerde nodig is: er moeten juist meer middenhuurwoningen bij.”

‘Afbreken Wet betaalbare huur lost echte probleem niet op’

De Woonbond vindt dat er in samenhang gekeken moet worden naar maatregelen op de woningmarkt. „Rendementen van een deel van de verhuurders staan onder druk omdat de fiscale druk op fictief rendement (box 3) de afgelopen jaren fors is verhoogd. De politiek houdt die hoge belastingdruk overeind en legt de rekening bij de huurders. Het echte probleem voor deze verhuurders wordt met het afbreken van de Wet betaalbare huur dan ook niet opgelost. Hierdoor zullen de maatregelen ook niet tot extra huurwoningen leiden.”

De Woonbond verwacht straks hogere maximale huren en geen garantie tot meer aanbod of betere betaalbaarheid. „Het risico is groot dat huurders simpelweg meer gaan betalen midden in een energiecrisis, terwijl de structurele problemen op de woningmarkt blijven bestaan.”

👇 Wat is de Woonbond? De Woonbond noemt zich ‘de stem van hurend Nederland’. De organisatie komt op voor de belangen van huurders en woningzoekenden. ‘We staan voor betaalbare huren, voldoende goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.’

Oproep aan politiek: stop experimenten

De Woonbond roept het kabinet en de Tweede Kamer op om eerst de Wet betaalbare huur zorgvuldig te evalueren. „Nu gehaast de plannen van de vorige minister afstoffen en doorvoeren geeft geen pas. Het is schrijnend dat er in verkiezingstijd nog tien nieuwe steden werden beloofd en er nu alleen hogere huren worden geleverd. Huurders verdienen zekerheid, geen experimenten met hun woonlasten en huurbescherming.”

Zeno Winkels besluit: „In campagnetijd werd een progressieve doorbraak beloofd om de wooncrisis daadkrachtig aan te pakken. D66 en het CDA hebben echter de VVD volledig hun zin gegeven: de hypotheekrenteaftrek blijft bestaan en commerciële verhuurders krijgen weer ruim baan met hogere huren. Dit is niet waar Nederland voor heeft gestemd.”

