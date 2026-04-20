Hooi in school, op scooters door de gangen racen, auto in de fik: hoe ver gaan examenstunts?

De een houdt het bij de school volgooien met hooi. Anderen vliegen volledig uit de bocht met een brandende auto als gevolg. We hebben examenstunts vast allemaal in een leuke tot wat extremere variant meegemaakt, maar hoe ver kan het gaan?

Anna Straus, verslaggever van De Telegraaf, legt het uit (in de video hierboven). Straus ziet het ook: er zijn examenstunts in alle vormen en maten. Lokalen overhoop halen is misschien niet zo aardig, maar tot daaraan toe. Met je scooter door de gangen racen zal al heel wat minder worden gewaardeerd.

Metro schreef het een jaar geleden nog: examenstunts die uit de hand lopen, komt het vaker voor en zo ja, waar? In Bussum escaleerde zo’n stunt in coronajaar 2021 (wat er toen gebeurde, lees je hier).

Examenstunts die het nieuws halen

Leerlingen doen vaak alles om hun laatste schooldag vóór de eindexamens onvergetelijk te maken. De laatste ‘echte’ schooldag dus, waarbij van leren niets meer terechtkomt en van ludieke examenstunts des te meer.

Anna Straus: „De eerste stunt die de krant haalde was een vernieling van een schoolgebouw in Assen, in 1972. Veel meer eindexamenstunts hebben het nieuws gehaald. Zo liep het in april 2025 op een middelbare school in Elburg uit de hand, toen een sloopauto op het schoolplein in brand werd gestoken.”

Straus vertelt ook nog over knokpartijen, vernielingen, arrestaties en een nepinval met bivakmutsen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

