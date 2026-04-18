Cara (45) in Geld maakt niet gelukkig: ‘Mijn schoonouders sparen voor de kinderen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Cara, die geld ziet als iets waarmee ze gemak koopt, en dat maakt haar gelukkig.

Naam: Cara (45)

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen

Beroep: salesmedewerker

Netto inkomen: 3280 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe kijk jij naar geld?

„Voor mij betekent geld vooral gemak. Dat zit ’m in kleine dingen, door bijvoorbeeld een wat luxere maaltijd bij een traiteur te kopen, die kant-en-klaar, maar wel gezond is. Voor ons huis heb ik een schoonmaakster die eens per week komt. En als er een klus gedaan moet worden, zoals kozijnen die aan een schilderbeurt toe zijn, laat ik een mannetje komen. Dat is wel echt anders dan hoe het er vroeger bij ons thuis aan toeging.”

Vertel, hoe was dat dan?

„Mijn ouders deden alles zelf. Mijn vader schilderde het huis, legde de tuin aan, tegelde de badkamer. Was er een fiets kapot, dan repareerde hij die – terwijl ik niet weet hoe snel ik bij de fietsenmaker moet komen. En mijn moeder maakte het huis gewoon zelf schoon. Was ook een beetje inherent aan die tijd: geld uitgeven aan iets wat je ook zelf kon doen, dat deed je gewoon niet. Zonde van het geld, ook.”

En dat schuurde bij jou, want jij pakt het anders aan?

„Ja, andere tijden, dubbele inkomens, drukkere tijden vooral. Ik heb simpelweg geen tijd om alles zelf te doen, en ik merkte dat ik het mezelf gunde om dingen uit te besteden. Daarnaast zag ik als kind ook hoeveel tijd en energie het mijn ouders kostte. Prachtig, wat mijn vader maakte, maar het waren wel wekenprojecten, met soms ook flink wat bloed, zweet, tranen en gevloek. Dat wilde ik anders doen.”

En je hebt de luxe om het te doen.

„Ja, dat is wel goed om te zeggen: ik realiseer me dat dit niet voor iedereen geldt. Ik heb daar natuurlijk ook compassie voor, maar dit is mijn situatie, en ik gun dit mezelf.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker, ook voor de kinderen. Mijn schoonouders spelen daar een belangrijke rol in, want zij sparen voor de kinderen. Niet een klein beetje, maar een paar keer per jaar stoppen ze ons zo’n 2000 euro per kind toe. Dat begon als een wens van mijn man: liever nu iets opbouwen voor later, dan pas iets nalaten waar dan ook nog belasting overheen gaat. Nu kunnen we het voor de kinderen beleggen en laten groeien.”

Wat doet dat met hoe je zelf met geld omgaat?

„Het geeft natuurlijk ruimte. Anders had ik waarschijnlijk andere keuzes gemaakt. Dan had ik het geld dat ik nu uitgeef aan gemak – de schoonmaakster, klussen uitbesteden – eerder gereserveerd voor de toekomst van mijn kinderen. Nu voelt het alsof dat stuk al deels wordt opgevangen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ik denk het wel, ja. Niet per se voor spullen, maar voor nog meer rust en ruimte. Minder moeten, meer kunnen kiezen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Absoluut, zeker als het om een ervaring gaat die je kunt delen met je familie of vrienden. Maar ik zie het ook aan mijn schoonouders, die actief willen bijdragen aan de toekomst van hun kleinkinderen, en dat al doen terwijl ze het zelf nog meemaken. Dat voelt veel waardevoller dan iets wat pas later komt, zei mijn schoonmoeder laatst nog tegen me.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Op zich niet, denk ik, maar ik ontken ook niet dat ik geniet van het gemak dat geld me biedt. Geen wc’s hoeven soppen als je daar een hekel aan hebt, niet zelf een badkamer hoeven tegelen als dat je weken kost. Dat klinkt misschien luxe, dat is luxe, maar het scheelt me tijd, frustratie en gedoe. En dat maakt me wel degelijk gelukkiger.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

