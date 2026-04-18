Madelief (25) heeft leverkanker en houdt in Over Mijn Lijk een prematie, een afscheid bij leven

Het leven vieren waar mogelijk en ook een afscheid bij leven vieren: dat doet Madelief (25), die aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van leverkanker lijdt. Ze laat dat vanaf morgen allemaal openhartig zien in het elfde seizoen van Over Mijn Lijk. Madelief zorgt voor een onvergetelijk moment.

Tim Hofman vond weer zes jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn en daarover een kijkje in hun leven wilden geven. De gemene deler in Over Mijn Lijk, naast hun ziekte: allemaal weigeren zij hun leven – zo goed als het gaat – te laten bepalen door de diagnose. Rustig wachten op de dood? Over mijn lijk! Hofman volgde ze het afgelopen anderhalf jaar.

Het programma maakt altijd veel (emotie) los. Wat te denken van bijvoorbeeld de in 2024 overleden Eva Hermans-Kroot en met haar ook vele anderen. Daarom bekeek Metro voor tv-rubriek Blik op de Buis weer de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.

Carnaval tussen de chemo’s door in Over Mijn Lijk

Madelief uit Amsterdam, opgegroeid in Sint-Pancras bij Alkmaar, is één van de jongeren die de camera en Tim Hofman toelieten. Maar de 25-jarige teamleider van een klantenservice is natuurlijk niet de enige.

De Over Mijn Lijk-kijkers volgen de komende weken ook Tycho (24) uit Venray. Hij heeft darmkanker en viert carnaval tussen de chemo’s door. Loraine (26) uit Doetinchem is een fanatieke powerlifter, maar eierstokkanker houdt haar in z’n greep. Marit (23) uit Drachten heeft agressieve botkanker, maar wil nog trouwen en parachutespringen. Docent Koen (27) uit Arnhem heeft een hersentumor van 9 centimeter en probeert met een risicovolle operatie tijd te winnen. Nicole (34) uit Gennep heeft uitgezaaide eierstokkanker. De dood is niet haar grootste zorg, dat is het afscheid van haar man Werner en hun jonge kinderen.

Onvergetelijk tv-moment in Over Mijn Lijk

Maar we gaan in dit artikel even terug naar Madelief, die je hierboven ziet. Bij de start van deze Over Mijn Lijk zorgt de goedlachse Noord-Hollandse voor een zeer bijzonder moment. Dat willen we niet onvermeld laten. Madelief is een absolute feestganger die graag op festivals kwam, maar in december 2022 kreeg zij de diagnose leverkanker. Kans op genezing was er niet. Wat Madelief, toen ze 25 jaar mocht worden, besloot te doen? Een prematie organiseren, een crematie bij leven waarbij zij zelf in de zaal zit. Een afscheid bij leven, dat wilde ze.

We horen onder meer haar vader en moeder spreken. En ook zus Rosalie: „Lieve Madelief, het komt nu allemaal zo dichtbij en ik ben bang. Heel erg bang. Bang om je eerder te verliezen dan dat ik in mijn hoofd had. Ik weet ook niet wat moeilijker is. Spreken over iemand die al is overleden, of spreken voor iemand die er nog is. Maar kijk, je bent er nog steeds, ouwe rauwdouwer van me.” De woorden van Rosalie worden gevolgd door gejuich en een keihard applaus. Wat een onvergetelijk tv-moment is dit, meteen aan de start van het Over Mijn Lijk-seizoen.

25 and still alive-party

Na de prematie volgt meer. Tijdens een – tja wat is het eigenlijk? – gezellige feestsetting met een tent in de tuin, pakt Madelief de microfoon. „Dan ga ik maar effe m’n woordje doen”, zegt ze met licht West-Friese tongval. „Ik kon dit moment niet voorbij laten gaan. Het is niet gewoonlijk dat ik 25 jaar mocht worden.” Madelief dacht – en velen met haar – dat ze de 23 niet eens zou halen. „25 and still alive! En steady ook.”

Voor dit soort verhalen kijk je naar Over Mijn Lijk. Het is treurig tot en met, maar juist de zieke jongeren weten je nog een positief gevoel mee te geven.

Aantal blikken uit 5: 4

Over Mijn Lijk is vanaf morgen (19 april) op zondagavond om 21.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1. Terugkijken kan via NPO Start.

Noot: Madelief heeft na haar prematie niet lang meer mogen leven. In september 2025 is zij overleden. Bij dit artikel vond de Metro-redactie dat dit niet onvermeld kon blijven.

