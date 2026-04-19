De Financiële fout van Rutger (34): ‘Ik liet me opjagen door de huizenmarkt en bood 70.000 euro over’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Rutger (34), die dacht dat hij slim handelde op de huizenmarkt, maar zichzelf compleet klem zette. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Rutger (34): „Ik heb jarenlang in Amsterdam gewoond. Daar is het heel normaal dat je flink moet overbieden. Bedragen van 50.000 tot soms wel 100.000 euro boven de vraagprijs? Niemand kijkt er nog van op. Dus toen ik besloot terug te verhuizen naar de Achterhoek, nam ik dat beeld eigenlijk gewoon mee.

Ik was het stadsleven een beetje zat en wilde terug naar mijn roots. Rust, ruimte en een tuin. Het leek me heerlijk. En toen zag ik het: een huis waar ik meteen verliefd op werd. Precies wat ik zocht.

Opjagen door huizenmarkt

Er waren meerdere bezichtigingen geweest en de makelaar van de verkopende partij liet duidelijk merken dat er veel interesse was. ‘Je moet wel een goed bod doen’, zei hij nog. Iedereen had tot de maandag daarop om een bod uit te brengen. Ik voelde de druk meteen. In mijn hoofd zat nog steeds de huizenmarkt van Amsterdam: als je dit huis wil hebben, moet je er vol overheen. Dus ik dacht: ik ga het gewoon doen. Ik bood 70.000 euro boven de vraagprijs.

Mijn familie en vrienden verklaarden me voor gek. ‘Dit is de Achterhoek, geen Amsterdam’, zeiden ze. Maar ik luisterde niet. Ik zag alleen dat huis en wilde het koste wat het kost hebben.

De klap achteraf

Mijn bod werd geaccepteerd en ik was natuurlijk dolblij. Eindelijk had ik mijn droomhuis. Totdat ik bij het tekenen van het voorlopig koopcontract iets hoorde wat mijn hele gevoel veranderde. De makelaar liet na het zetten van de handtekeningen vallen dat de andere biedingen helemaal niet zo hoog waren als mijn bod.

De meeste zaten zo’n 5000 tot 6000 euro boven de vraagprijs. Als ik ongeveer 7000 euro extra had geboden, had ik het huis óók gehad. Dat betekende dat ik zo’n 63.000 euro te veel had geboden. Ik werd er even naar van.

Het knaagt

Dat bedrag voel ik nu elke maand. Mijn hypotheek is veel hoger dan nodig was geweest. En elke keer als ik mijn maandlasten zie, denk ik: dit had ik mezelf kunnen besparen. Het huis is nog steeds fijn, begrijp me niet verkeerd.

Maar dat gevoel dat ik me heb laten opjagen en totaal niet heb gekeken naar de lokale markt, dat knaagt. Die 63.000 euro had ik ook kunnen gebruiken voor een verbouwing, om te sparen of voor gewoon wat meer financiële rust.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Hoewel de huizenmarkt in heel Nederland behoorlijk grillig is, betekent dat niet automatisch dat een strategie die in Amsterdam noodzakelijk is, dat ook in andere delen van het land is. Uiteindelijk is een huis kopen geen spel van ‘wie biedt het meest?’, maar van ‘wat is het waard en wat wil ik ervoor betalen?’

In Amsterdam betekent dat vaak: fors overbieden. In regio’s kun je met een paar duizend euro boven de vraagprijs al een heel eind komen. Hoe vergroot je de kans op het kopen van je droomwoning, zonder voor je gevoel veel te veel te betalen?

Check altijd de lokale huizenmarkt

Ga niet altijd uit van je eigen referentiekader, maar kijk naar recente verkoopprijzen in de buurt, vraag de makelaar naar biedingen (voor zover mogelijk) en baseer je bod niet op gevoel of op eerdere ervaringen, maar op concrete gegevens. Je kunt voor een paar euro verkoopgegevens van een bepaalde straat opvragen bij het Kadaster.

Laat je niet opjagen door schaarste

Natuurlijk zegt een makelaar dat er veel interesse is en dat je een goed bod moet doen, maar dat betekent niet automatisch dat je er tienduizenden euro’s bovenop moet leggen. Nogmaals; check altijd de lokale markt.

Bepaal vooraf je maximum

Voordat je een bod doet, moet je voor jezelf helder hebben: wat vind ik dit huis waard? En wat kan ik elke maand betalen, zonder dat het pijn gaat doen? Alles daarboven is (meestal) een teken dat je je mee laat slepen door je emoties

Accepteer dat je soms misgrijpt

De grootste valkuil bij het kopen van een huis is de gedachte: ‘Ik móét dit huis hebben!’ Soms omdat het huis perfect voelt, soms omdat je al zo lang zoekt. Maar er komt altijd weer een volgend huis. Als je kunt accepteren dat je soms misgrijpt, voorkom je dat je beslissingen neemt waar je jarenlang financieel last van hebt. Tienduizend euro lijkt misschien weinig op het totaalbedrag, maar je betaalt er wél elke maand voor.

Rutger heeft een huis waar hij heel blij mee is, maar hij betaalt elke maand flink extra voor een beslissing die in een paar minuten genomen is. En dat is precies waarom rust, voorbereiding en een duidelijke grens zo belangrijk zijn bij dit soort bedragen. Enthousiast zijn is prima, maar het moet je geen tienduizenden euro’s kosten.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

