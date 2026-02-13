Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kamer heeft ingestemd met nieuw stelstel box 3: dit verandert er

De Tweede Kamer heeft gisteren schoorvoetend ingestemd met een nieuw stelsel om belasting te heffen op het rendement op vermogen, ook wel box 3 genoemd. Wat gaat er precies veranderen?

Het wetsvoorstel stuitte op veel weerstand, omdat het door meerdere partijen te complex gevonden werd. Toch stemde een ruime meerderheid voor. Uitstel kostte de staatskas al miljarden aan misgelopen belastingopbrengsten. Bij meer vertraging zou die rekening nog verder oplopen.

Hoe werkt het nieuwe stelsel box 3?

Na jaren politiek getouwtrek komt definitief een einde aan de huidige heffing op een verondersteld rendement. Vermogende Nederlanders betaalden sinds 2001 belasting over een verondersteld rendement op hun spaargeld of beleggingen, ongeacht wat ze werkelijk verdienden. Na een aantal jaren met een extreem lage rente stapten spaarders naar de rechter om dat aan te vechten, en zij kregen tot aan de hoogste rechter gelijk. Naar schatting moeten ongeveer twee miljoen mensen nog compensatie krijgen omdat zij eerder te veel box 3-belasting hebben betaald.

💶 Wat is box 3? In box 3 betaal je belasting over je inkomen uit sparen en beleggen. Het gaat hier om grotere bedragen van boven de 59.357 euro (of 118.714 euro als je een fiscaal partner hebt). Onder vermogen vallen bijvoorbeeld bezittingen zoals spaargeld, aandelen en een tweede woning. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen min de schulden.

Het nieuwe stelsel gaat uit van de daadwerkelijke waardestijging van bezittingen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten vermogen. Over het rendement op spaargeld en beleggingen betalen mensen straks elk jaar belasting. Dat heet vermogensaanwasbelasting. Als aandelen of bezittingen in waarde dalen, dan kan iemand dat compenseren met waardestijgingen in latere jaren. Over een tweede woning of aandelen in startende ondernemingen betalen mensen pas belasting na de verkoop, dat heet vermogenswinstbelasting. Die combinatie is een compromis tussen partijen.

Het nieuwe systeem is ingewikkelder dan voorheen, omdat beleggers en cryptobezitters beter moeten bijhouden wat hun vermogen doet en welk rendement ze behalen. Banken kunnen een deel van die gegevens automatisch aanleveren, maar niet alles. Vooral bij crypto en vastgoed komt meer eigen administratie kijken.

Coalitie direct aan de slag met vervorming

Het is de bedoeling dat het nieuwe stelsel in 2028 van kracht wordt. Het is nu al de vraag hoelang dat stelsel standhoudt, want de meeste partijen zien het als een tussenstap. Het nieuwe kabinet, dat binnenkort wordt beëdigd, wil toe naar een systeem van vermogenswinstbelasting. Dan betalen vermogenden dus pas belasting over de winst bij verkoop van hun beleggingen, en niet meer over ‘papieren’ winsten. De coaltie moet vrijwel direct aan de slag met de nieuwe hervorming. Een plan daarvoor moet er uiterlijk op Prinsjesdag 2028 zijn, bepaalde een meerderheid eerder deze week.

De vermogensrendementsheffing wordt nu juridisch overeind gehouden met een noodoplossing. Vermogenden betalen nog steeds belasting over een zogenoemd fictief rendement, maar krijgen een vermindering als zij kunnen aantonen dat hun werkelijke rendement lager was. Deze werkwijze kost de Belastingdienst handenvol extra werk.

