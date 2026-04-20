Aziatische toeristen laten Nederlandse trekpleisters links liggen door oorlog in het Midden-Oosten

Het toerisme in Nederland moet het de komende tijd doen zonder Aziatische toeristen. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het erg lastig om naar trekpleisters als Giethoorn en Amsterdam te komen. Voor bedrijven in de branche levert het, zeker met de verhoogde btw op overnachtingen, extra druk op.

Waar er normaal een file ontstaat op het water van Giethoorn, is het er de laatste tijd misschien wat rustiger. Er zijn namelijk geen, of nauwelijks, toeristen uit Azië te vinden. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is het lastig om voor een normale prijs vanuit landen als China en Japan naar Nederland te komen.

Betaalbaarheid onder druk

Het aantal Aziatische toeristen in ons land bedraagt ongeveer 3 procent van het totale aantal. Niet zoveel dus, maar toch kan de impact op termijn groot zijn. „De impact is nu redelijk laag, maar met de btw-verhoging wordt de druk wel opgevoerd”, zegt Silvijn van Pinxteren, woordvoerder van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Volgens hem komt de betaalbaarheid van de toeristische sector in Nederland in het gevaar.

Per januari van dit jaar is de btw op overnachtingen namelijk verhoogd van 9 naar 21 procent. Voor andere diensten die een hotel aanbiedt, zoals ontbijt, zwembad en sauna, blijft de btw op 9 procent. Die verhoging, samen met een afname van het toerisme, is volgens Van Pinxteren niet ideaal. „Er is druk op de betaalbaarheid en dat remt de groei.”

Minder toeristen, minder uitgaven

In het straatbeeld zullen de meeste mensen niet zoveel merken van de afname van het aantal toeristen in Nederland. „Aziatische toeristen komen met name op de bekendere plekken. Denk aan Amsterdam, de Keukenhof en Kinderdijk. Dat zijn ook de plekken waar we nu signalen van horen”, vertelt Van Pinxteren. Al zouden sommige Amsterdammers misschien wel blij zijn met minder toeristen.

Bovendien zijn Nederlanders zelf nog altijd degenen die het meest uitgeven aan de toeristische sector, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2024 gaven we een slordige 67 miljoen euro uit aan plekken als hotels en restaurants.

Toch is de timing voor het Nederlandse toerisme niet handig. Veel bedrijven hebben sinds de coronacrisis pas korte tijd weer een normale omzet kunnen draaien. En in 2024 werd er nog altijd minder uitgegeven dan in de jaren voorafgaand aan de pandemie, al ging het het jaar erop een stuk beter.

Voorspelling

Toch kunnen Nederlandse steden deze zomer alsnog worden overspoeld door toeristen, zegt Van Pinxteren. „Het kan zijn dat Belgische en Duitse toeristen vaker naar Nederland komen”, vertelt de woordvoerder. „Door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen Aziatische toeristen minder snel komen, maar ook Europese toeristen denken vaker na over hun bestemming. Vliegen is duurder geworden en dus zoeken ze het misschien dichter bij huis.”

Of dat daadwerkelijk het geval is, is nog niet bekend. Pas over een paar maanden durft de woordvoerder van de NBTC te zeggen hoe dit jaar eruit gaat zien voor ondernemers in het toerisme. „Mensen beslissen pas relatief laat wat ze gaan boeken. In mei of juni leggen de meeste mensen iets vast. Binnenkort hopen we dus meer te weten.”

