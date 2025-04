Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De tien nieuwe steden van Rob Jetten? ‘Hij is knettergek’

Rob Jetten ziet het voor zich dat in Nederland tien nieuwe steden uit de grond worden gestampt om de woningcrisis te bezweren. De leider van D66 ging afgelopen weekend in op het aanpakken van het woningtekort in ons land. Opiniemaker en Telegraaf-columniste Nausicaa Marbe vond gisteravond in Nieuws van de Dag ‘het hare’ van het tien steden-idee van Rob Jetten.

Rob Jetten wil breken met het taboe dat huizen bouwen in het groen niet kan. Hij wil dus tien nieuwe steden in braakliggende weilanden. „Met groene wijken waarin kinderen veilig kunnen spelen.” Wat de politicus betreft moeten voor grootscheepse woningbouw „heel wat heilige huisjes omver”, is er „een andere overheid nodig” en moet „de bezem daar dus doorheen”.

Niemand lukt tien steden, ook Rob Jetten niet

Huizen bouwen in Nederland is door het stikstofbeleid zacht uitgedrukt zo makkelijk nog niet. En daar speelde D66 ook een rol bij.

Nausicaa Marbe, zo zei zij in Nieuws van de Dag (zie de video hierboven), wil de woningcrisis ook heel graag doorbreken. „Maar toen ik Rob Jetten zag, dacht ik: je bent knettergek. Tien steden? Dat is meer dan 10 procent van het aantal steden dat we nu hebben. Nederland heeft 92 steden. Tien steden is enorm, dat krijgt niemand voor elkaar. Zeker niet in deze crisistijd.”

Marbe ziet ook dat D66 in een vorig kabinet de bevolking een energierevolutie heeft aangekondigd en dat „ons leven door klimaatproblemen drastisch zal veranderen”. Marbe: „We zullen niet meer wonen als vroeger, moeten van alles inleveren, want we moeten het klimaat redden. En draait Rob Jetten opeens als een blad aan een boom.”

