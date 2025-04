Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hugo de Jonge heeft geen spijt van Wet betaalbare huur, ondanks averechts effect

Vanaf het prille begin zijn er felle tegenstanders van de Wet betaalbare huur en die kritiek zwelt steeds verder aan. Maar voormalig woonminister Hugo de Jonge, geestelijk vader van de wet, zegt er geen spijt van te hebben. „Moet je eens kijken hoeveel starters ervan hebben geprofiteerd.”

De Wet betaalbare huur geldt sinds 1 juli 2024 en krijgt veel kritiek, vooral van beleggers en verhuurders. De wet van De Jonge moest het verlossende antwoord zijn op de woekerprijzen op de krappe woningmarkt, maar het lijkt erop dat deze wet verhuurders massaal aanzet tot de verkoop van huurwoningen. Daardoor droogt het aanbod van betaalbare huurwoningen flink op.

🏠 Wat is de Wet betaalbure huur? De wet houdt in dat de maximale huurprijs wordt bepaald op basis van een puntensysteem, het woningwaarderingsstelsel. Hierin worden bijvoorbeeld oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel meegewogen. Verhuurders mogen daardoor voor huizen tot en met 186 punten, wat overeenkomt met ongeveer 1100 euro per maand, geen torenhoge huren meer vragen bij nieuwe contracten.

Woonminister Mona Keijzer wil de Wet betaalbare huur versoepelen. Het kabinet heeft daarover in de voorjaarsnota afspraken gemaakt.

Hugo de Jonge over de Wet betaalbare huur

Wat vindt Hugo de Jonge van al dat geklaag? „Nou, spreek vrijmoedig, zou ik zeggen. Het past een vorige minister niet dat je daarna de commentator van dienst blijft. Het is nu aan dit kabinet. Aan deze Kamer”, zegt hij in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

Hij heeft absoluut geen spijt van de wet. „Moet je eens kijken hoeveel starters ervan hebben geprofiteerd. We moeten niet doen alsof die woningen verdampen. Integendeel. Die starters konden jarenlang geen huis kopen. Nu komen er wat meer huurwoningen op de markt.”

Hij gaat verder: „Overigens was het een correctie op een andere situatie, namelijk dat jarenlang al die betaalbare koopwoningen zijn opgekocht om er vervolgens te dure huurwoningen van te maken. Daar is een correctie op gekomen. Dat is helemaal niet erg.”

De Hoop ook voorstander

Habtamu de Hoop zei gisteren bij hetzelfde programma dat hij achter de wet staat. „De Wet betaalbare huur zorgt ervoor dat woningen waar véél te veel geld voor gevraagd werd – echt absurde bedragen – gereguleerd worden met het woningwaarderingsstelsel.”

Er zijn heel veel middenhuurwoningen bijgebouwd, stelt hij. „Ondertussen zijn voor 300.000 woningen de huren flink naar beneden gegaan. Op zichzelf vind ik dat niet heel onaardig.”

De Jonge over huurbevriezing

De Jonge sprak zich ook nog kort uit over de huurbevriezing die de coalitiepartijen zijn overeengekomen in de voorjaarsnota. Hierdoor kunnen woningcorporaties de komende jaren tienduizenden minder huizen bouwen op de krappe woningmarkt, stelt branchevereniging Aedes. Ook moeten honderdduizenden huurders volgens de corporaties daardoor langer wachten tot hun huis wordt verduurzaamd. „Bevriezen van de huren lijkt makkelijk scoren, maar de coalitie laat vooral woningzoekenden aan hun lot over”, zei Aedes-voorzitter Liesbeth Spies over de maatregel voor de sociale huursector dit en volgend jaar.

De Jonge: „Omdat ik de vorige woonminister ben, moet ik hier een beetje terughoudend in zijn. Soms is een oplossing voor een politiek probleem (‘we hebben huurverlaging beloofd, dus dat moeten we leveren’) wel een probleem in de echte mensenwereld. Als corporaties niet meer kunnen investeren in nieuwbouw, hebben we een heel groot probleem.” Hij laat doorschemeren het niet handig te vinden, maar wil wel het plan afwachten.

