Zoveel huurwoningen zijn verdwenen door de verkoopgolf

Het aantal private huurwoningen in Nederland is vorig jaar voor het eerst in jaren gekrompen. Volgens Vastgoed Belang verdwenen er 31.000 huurwoningen. Omdat er ook nog woningen zijn gebouwd, zijn er onder de streep 3000 woningen minder.

Dat er zoveel huurwoningen verdwenen, komt door een verkoopgolf van huurwoningen. Veel huurhuizen gingen in de verkoop nadat het huurcontract was afgelopen, omdat het door veranderde wetgeving minder aantrekkelijk is geworden de woningen opnieuw te verhuren (zie kader).

🚗 Wet betaalbare huur? De Wet betaalbare huur houdt in dat de maximale huurprijs wordt bepaald op basis van een puntensysteem, het woningwaarderingsstelsel. Hierin worden oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel meegewogen. Verhuurders mogen daardoor voor huizen tot en met 186 punten, wat overeenkomt met ongeveer 1100 euro per maand, geen torenhoge huren meer vragen bij nieuwe contracten. De wet van Hugo de Jonge krijgt veel kritiek. Het moest het verlossende antwoord zijn op de woekerprijzen op de krappe woningmarkt, maar zette verhuurders massaal aan tot de verkoop van huurwoningen. Daardoor droogt het aanbod van betaalbare huurwoningen flink op. De Jonge zegt ondanks het averechtse effect geen spijt van de wet te hebben, omdat starters ervan kunnen profiteren.

Verhuurdersorganisatie Vastgoed Belang spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling die in deze cijfers zou worden bevestigd. De bond waarschuwt „dat vooral woningzoekenden met een middeninkomen steeds verder in de knel komen”. „Ondanks het enorme woningtekort en de nationale opgave om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, stapte de overheid over op beleid dat private verhuurders van de markt weert. Zo zijn de maximale huurprijzen tot onder de kostprijs verlaagd.”

Cijfer aantal huurwoningen geeft ‘vertekend beeld’

Op 1 januari dit jaar waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 1,18 miljoen huurwoningen in Nederland. Dat zijn er 3000 minder dan een jaar eerder. Dat het CBS de krimp van de voorraad op ‘maar’ 3000 heeft becijferd, komt doordat verhuurders ook woningen hebben gebouwd. Dat laatste geeft echter een vertekend beeld, vindt branchevoorzitter Niek Verra.



„Nieuwbouwwoningen die nu worden opgeleverd, zeggen niks over hoe gezond de woningmarkt nu is. Dat zijn namelijk projecten die jaren geleden al zijn gestart, nog voordat de overheid met maatregelen kwam die private partijen van de woningmarkt weren. Je moet dus eigenlijk kijken naar het aantal nieuwbouwprojecten dat nu wordt gestart. En daar zien we nu ook dalende cijfers.”

Tweede Kamer houdt vast aan beleid

Onlangs kwam demissionair woonminister Mona Keijzer (BBB) met een voorstel om de wet die middenhuren aan banden legt, te versoepelen. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in met een motie van GroenLinks-PvdA en NSC om het voorstel in te trekken. Het plan zou tot flinke huurstijgingen kunnen leiden.

Verra vindt de gang van zaken onbegrijpelijk. „Het is onvoorstelbaar dat een meerderheid van de Tweede Kamer vasthoudt aan het huidige beleid, waardoor een steeds grotere groep woningzoekenden in de knel komt.” Mensen die niet in aanmerking komen voor een koopwoning of sociale huur worden aan hun lot overgelaten, betuigt Verra.

„De private verhuursector is in staat om tienduizenden woningen per jaar te realiseren. Láát ons die woningen bouwen, woningzoekenden schreeuwen erom.”

