Susanne (39) bleef berooid achter na haar scheiding: ‘Eens in de zoveel tijd kreeg ik van mijn zus een biefstukje’

Is je relatie uit, loop je opeens met een rekenmachine door de supermarkt. Omdat je geen cent kunt verspillen. Vooral vrouwen blijven vaak berooid achter na een break-up. In Blut na de breakup spreekt Metro met lezers die in financieel zwaar weer belandden na hun scheiding. Deze week: Susanne Slikkerveer (39), die ontsnapte aan huiselijk geweld en toen slechts 30 euro per week had om rond te komen.

Susanne: „Daar zat ik dan, op een eettafelbankje in mijn lege woonkamer. Mijn ex had alles meegenomen: de bank, het bed, het dressoir, alles. Na vier jaar relatie bleef ik met twee kinderen achter in een leeg huis. Mijn vriend was van de een op de andere dag weg. De politie haalde hem op, want hij mishandelde me, fysiek en mentaal. Toen hij op 27 december dreigde dat ik oud en nieuw niet zou halen, ‘alleen tussen zes planken’, wist ik: ik moet nu weg. Ik moest mijn kinderen en mezelf veilig houden. Zat ik dan, met een kleuter en een baby en een hoge huur die ik opeens in mijn eentje moest betalen.

Berooid na de scheiding: het regelen van de financiën

Mijn ex moest wel kinderalimentatie betalen voor onze dochter – mijn zoon komt uit een eerdere relatie – maar die was heel laag en kwam vaak ook helemaal niet. Ik werkte vier dagen in de week, toch bleef er na de vaste lasten maar 30 euro per week over. Daar moest ik alle boodschappen van doen, luiers kopen en tanken. Ik zou meer overhouden als ik van een uitkering was gaan leven, maar dat voelt voor mij gewoon niet goed. Je werkt voor je geld, zo ben ik opgevoed.

De huurwoning kostte uiteindelijk 1200 euro per maand. Urgentie voor een ander huis kreeg ik niet. Ik had naar een blijf-van-mijn-lijfhuis kunnen gaan met de kinderen, maar ik wilde ze heel graag in hun vertrouwde omgeving laten. Dus liep ik jarenlang met een rekenmachine door de supermarkt om uit te komen met boodschappen. Elke week weer.

Blut

Ik had een bepaalde drang om mijn eigen broek op te houden. Dus ik betaalde altijd de vrijwillige eigen bijdrage voor school. Het geld voor schoolreisjes reserveerde ik, dat zette ik apart van mijn vakantiegeld. Ik spaarde voor verjaardagscadeautjes. Als ik in juni voor 2 euro een leuk speelgoedje zag bij Kruidvat, dan kocht ik het en legde ik het op zolder, alvast voor Sinterklaas.

Het zwaarste vond ik dat ik nooit onbezorgd kon zijn, nooit in de supermarkt zomaar iets in mijn mandje kon gooien. Elke week ging ik met mijn zus zitten en werkten we het bestand bij met wat er binnenkwam en wat eruit ging. Daardoor kreeg ik heel veel inzicht in mijn geldzaken.”

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

Lichtpunt

Susanne vervolgt: „Mijn kinderen zeggen nu, jaren later, dat ze nooit doorgehad hebben hoe krap we zaten. ‘Je deed het allemaal gewoon, mam’, zeggen ze dan. Ik ben verrast hoe goed ik het redde met weinig geld, hoe creatief ik werd. Zo verkocht ik oude kleren van de kinderen op een kinderkledingbeurs voor een extra zakcentje. Nieuwe kleren waren een combinatie van Primark en de kringloop, en daar zat soms nog merkkleding bij ook.

Eens in de zoveel tijd kreeg ik van mijn zus een biefstukje omdat ze vond dat ik het zo goed deed. Daar genoot ik dan echt intens van. Mijn moeder kocht elk jaar goede schoenen en winterjassen voor de kinderen. Van een oom en tante kreeg ik drie kaartjes voor de Efteling voor mijn verjaardag. Konden we ook eens naar een pretpark.

En nu

Inmiddels gaat het financieel heel goed, omdat ik altijd heel hard heb gewerkt. Toen ik ondernemer werd, ging ik meer verdienen. Ik werk als ervaringsdeskundige huiselijk geweld en ben virtual assistant voor bedrijven. Ik heb nu een koophuis en een nieuwe partner. Samen met hem run ik nog een bouwbedrijf. Dat ik nu in mijn boodschappenmandje kan gooien waar ik zin in heb, vind ik echt rijkdom.

Mijn dochter is gek op chocolade en ik kan iedere week een aantal repen voor haar kopen. Of tegen mijn jarige kind zeggen: ‘Wat wil jij vanavond eten? Of wil je uit eten?’ Dat kan nu allemaal. Als mijn kind thuiskomt met een kapotte schoen, ga ik met hem naar de winkel om een nieuw paar te kopen. Mijn huidige partner heeft ook ooit van heel weinig moeten rondkomen, en dat maakt dat wij allebei heel dankbaar zijn voor wat we nu hebben.

Tips voor gescheiden mannen en vrouwen

Inzicht krijgen in mijn financiën heeft me ontzettend geholpen. Ik weet dat veel mensen met geldstress het heel moeilijk vinden om er steeds maar in te duiken. Je steekt liever je kop in het zand. Maar toch zou ik echt iedereen aanraden om wekelijks te kijken wat er binnenkomt en wat je uitgeeft. En zorg ervoor dat je iets achter de hand hebt, dat je eigen spaargeld hebt. Maar vooral: werk er zelf voor, houd je hand niet op als je kunt werken.”

Wat zegt financieel expert Wendy Struijk van Revolution Finance?

Financieel expert Wendy Struijk geeft advies: „Susanne geeft zelf al de beste tip: zorg dat je inzicht in je financiën hebt. Een overzicht van wat erin komt en wat eruit gaat, kan al veel helpen. Vaak heb je niet door wat er misschien wel onnodig uit gaat.

Wat veel mensen niet weten, is dat er voor mensen die moeilijk rondkomen bij de gemeente potjes zijn, de bijzondere bijstand. Die zijn er ook voor mensen die geen bijstandsuitkering hebben. Wat de voorwaarden zijn en waar potjes voor zijn, verschilt per gemeente. Vaak zijn het goede regelingen om sporten of bijzondere kosten – een kapotte wasmachine – van te kunnen betalen.”

Wil je ook meedoen aan Blut na de break-up van Metro en vertellen over jouw financiële malaise nadat je relatie eindigde? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

