25 jaar nieuws met een lach en vaak een traan in 25 jaar Metro: van MH17 tot Oranje en Duncan

Als je als Metro-redacteur bij het 25-jarig bestaan van je titel gaat nadenken over 25 jaar nieuws, dan begint het haast te duizelen. 25 jaar nieuws in deze inmiddels online tijd, dat is natuurlijk nog al wat. Maar toch: een ‘klein’ overzicht.

Want tja, wie deze opsomming van 25 jaar nieuws in een kwart eeuw Metro ook leest: iedereen zal iets (of heel veel) missen wat voor hem of haar of hun groot nieuws of belangrijk was. Excuus daarvoor! Maar we hopen dat je met onderstaande lijst aan nieuwsonderwerpen toch een aardige reis door de tijd maakt. Vanaf 2015 doen we dit heel beknopt, omdat de gebeurtenissen veel verser in het geheugen liggen.

Het eerste nieuwsfeit was Metro zelf!

1999

Het allereerste nieuwsfeit van 25 jaar Metro, was natuurlijk Metro zelf. Op 21 juni 1999 kon je opeens op stations een gratis krant pakken. Wat heet, twee zelfs. Ook Sp!ts was er die dag voor het eerst (zie de geschiedenis van de gratis kranten in ons land).

2000

Een nieuwe eeuw, al een half jaar na het verschijnen van Metro. Bijzonder voor iedereen die het meemaakte om 00.00 uur. Dat gold niet voor iedereen, want heel wat mensen zaten in schuilkelders. Tijdens de eeuwwisseling zou de aarde namelijk vergaan. Toen dat niet gebeurde, kwamen de angstigen (het woord wappie bestond nog niet) uit hun holen en bedachten vast snel weer een nieuwe complottheorie.

Een vuurwerkramp legde later in Enschede een complete woonwijk plat. Door het vuurwerk van S.E. Fireworks kwamen 23 mensen in Roombeek om het leven, raakten 950 mensen gewond en raakten 200 huizen onherstelbaar beschadigd. Uit respect werd de finale van het Eurovisie Songfestival die avond niet op de Nederlandse tv niet uitgezonden.

2001

Mensen werden op 1 januari 2001 wakker met vreselijk nieuws uit Volendam: een cafébrand blijkt een fatala vuurzee voor veertien jongeren uit het dorp te zijn geweest. Zo’n 150 jeugdige Volendammers lopen verschrikkelijke brandwonden op.

De eeuw begint sowieso met grote rampen, want ‘9/11’ in de Verenigde Staten is ook dat jaar. Terroristische aanvallen op de Twin Towers van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington D.C kosten aan bijna 3000 mensen het leven. De beelden kennen we allemaal.

Veel tranen en af en toe een lach in derde jaar van Metro

2002

De gulden is verdwenen, de euro in ons leven. Willem-Alexander, toen nog kroonprins, treedt in het huwelijk met de Argentijnse Máxima Zorreguita. Het gebeurt op 2-2-2002. Hoe het de twee verging, konden we dit jaar nog zien in de Videoland-serie Máxima. Metro vond de serie in de tv-rubriek Blik op de Buis ‘een pareltje’.

Op 6 mei is Nederland in shock. Politicus Pim Fortuyn wordt kort voor de Tweede Kamerverkiezingen op het Mediapark in Hilversum vermoord. Politieke moorden waren na Willem van Oranje en de gebroeders De Wit in ons land al eeuwen niet gebeurd. Dader Volkert van der Graaf wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar. Hij komt in 2014 vrij.

Pim Fortuyn was zeer geliefd in Rotterdam, maar de stad kon twee dagen na de brute moord toch weer even een glimlach op het gezicht toveren. Feyenoord won in de eigen Kuip de Uefa Cup door het Duitse Borussia Dortmund te verslaan. Het was de enige internationale voetbalprijs voor Nederland in 25 jaar Metro. We hebben het dan over de mannen…

2003

Nederland maakt kennis met de kapsalon (de vette snack) en ook met onze toekomstige koningin. Prinses Catharina-Amalia wordt op 7 december om 17.01 uur geboren in Den Haag.

Saddam Hoessein, de man die van 1979 tot en met 2003 ‘huis hield’ als president van Irak, wordt na een lange zoektocht door Amerika gevonden en opgepakt. Paul Bremer, namens de Verenigde Staten bewindvoerder in Irak, spreekt daarbij legendarische woorden: „Ladies and gentlemen, we’ve got him!” Hoessein werd op 69-jarige leeftijd geëxecuteerd. Hij weigerde daarbij een zak over zijn hoofd.

Theo, de columnist van Metro

2004

In België wordt seriemoordenaar en serieverkrachter Marc Dutroux veroordeeld tot levenslang plús tien jaar cel. Madrid krijg terroristische aanslagen op vier treinen bij drie stations voor de kiezen (191 doden, 2050 gewonden). George W. Bush wordt in Amerika voor een tweede termijn als president verkozen (hij verslaat John Kerry). De schade en het aantal doden van een tsunami op tweede kerstdag in Azië is te verschrikkelijk voor woorden en op de valreep van 2004 het nieuws van het jaar. Het aantal doden dat uiteindelijk werd bevestigd ligt op 184.000.

Het nieuws van dat jaar in Nederland is ongetwijfeld de moord in Amsterdam op filmregisseur Theo van Gogh. De dader op 2 november is de moslim-extremist Mohammed Bouyeri (levenslange gevangenisstraf). Van Gogh is op dat moment ook columnist van Metro. Zijn plek op de vrijdag wordt een jaar lang leeggehouden, voordat Ebru Umar zijn plaats mag overnemen.

2005

Google lanceert Google Maps (hoe zal dat er in die tijd hebben uitgezien?), de wereld krijgt te maken met H5N1, een ook voor mensen gevaarlijke variant van de vogelpest. Nu is Londen de dupe van terrostische aanslagen op het openbaar vervoer, daar waar natuurlijk ook Metro London voor het pakken ligt. Er vallen 52 doden en 700 gewonden.

Het nieuws waar eigenlijk tot op de dag van vandaag af en toe over gesproken wordt, is het verdwijnen van de Amerikaanse toeriste Natalee Holoway (18) op Aruba. De reden van het nieuwswaardig blijven is dat onze landgenoot Joran van der Sloot er vanaf het eerste moment bij betrokken is / lijkt. En vooral het feit dat Peter R. de Vries zich in de zaak vastbijt. En dat jarenlang.

Tragische zaken in Oostenrijk

2006

Nederland krijgt z’n eerste onbemande tankstation (Joure), ook is er de eerste burendag en het redden van tweehonderd paarden uit de blubber bij het Friese Marrum trekt wereldwijd de aandacht.

Wie al helemaal de aandacht trekt is de Oostenrijkse Natascha Kampusch (18). Acht jaar lang is zij na een ontvoering vastgehouden door Wolfgang Přiklopil uit Wenen. Kampusch weet zelf te ontsnappen, terwijl haar ontvoerder diezelfde dag voor de trein springt. Op zijn begrafenis komen maar negen mensen af: zijn moeder, een zus van een collega en zeven agenten. Twee jaar later werd Oostenrijk opnieuw opgeschrikt, toen door Joseph Fritzl. Die bleek zijn dochter Elisabeth 24 jaar lang in een kelder te hebben vastgehouden.

2007

Proces van het jaar in 2007 is die van Willem Holleeder. Hij wordt verdacht van het afpersen van onder meer vastgoedhandelaar Willem Endstra. Pas vijftien later, voor ‘heel andere zaken’, krijgt Holleeder levenslang te horen.

Nederland heeft ondertussen de mond vol van De Grote Donorshow. In een uitzending van BNN zou een vrouw live op tv iemand uitkiezen aan wie zij een nier zou doneren. Daar werd schande van gesproken (als we X toen toen eens hadden gehad…), maar het bleek nep. De show was er om een tekort aan orgaandonoren onder de aandacht te brengen.

En oh ja, er verschijnt ook nog iets nieuws dat natuurlijk nóóóit iemand zal gaan gebruiken, onzin allemaal: de iPhone.

2008

De wereld leert Barack Obama kennen, hij wordt gekozen tot president van Amerika en is de eerste van (deels) Afrikaanse afkomst. Obama blijft twee termijnen de ‘machtigste man ter wereld’.

Nederland staat op scherp als Geert Wilders zijn film Fitna op internet publiceert. Het gaat om een anti Koran-film en een omroep die Fitna op tv wil uitzenden kan de PVV’er niet vinden. Wilders noemt het zelf „een nette film”. Er is veel beroering in de moslimwereld, maar uiteindelijk blijft het relatief rustig.

Enige vliegramp in 25 jaar Metro in eigen land

2009

In Los Angeles overlijdt pop- en wereldster Michael Jackson. De man met miljoenen fans (en vaak ook verguisd) heeft een hartstilstand. Van heel ander kaliber als het om muziek gaat: K3 krijgt voor het eerst een nieuw gezicht. Met Josje Huisman is nu ook Nederland in het Vlaamse succestrio van de partij.

In 25 jaar Metro is er op eigen bodem één vliegramp van aanzienlijke omvang. Een toestel van Turkish Airlines stort vlak voor de landing op Schiphol neer en daarbij vallen negen doden. Als je de brokstukken ziet, valt dat aantal nog mee (als je dat zo mag zeggen).

2010

De aarde huilt om Haïti, waar een aardbeving voor een enorm dodenaantal zorgt. De aantallen variëren in berichtgeving ook enorm, van 92.000 tot 230.000, maar veel blijft het. Nog een ramp: bij Tripoli in Libië stort een Afrikaans vliegtuig neer. Van de 105 inzittenden overleeft één passagier de crash: de Nederlandse Ruben. Hij is dan 9 jaar.

In Nederland wordt Mark Rutte (VVD) voor het eerst premier. In een ander ‘Metro 25 jaar-artikel’ kun je lezen over de kabinetten in ons land in een kwart eeuw (en heeeeeeeeel lang Rutte).

De meeste tranen in ons land vallen misschien wel op 11 juli. De finale van het WK voetbal in Zuid-Afrika. Spanje en Nederland. Arjen Robben, de teen van keeper Iker Casillas. Zullen we daar maar bij laten?

Altijd weer in Metro: treinen rijden niet op tijd

2011

In dit jaar zullen op de wereld 7 miljard mensen leven. De Nederlandse Spoorwegen krijgen een recordboete opgelegd, omdat prestatieafspraken niet zijn nagekomen. Dat is andere taal voor ‘de treinen reden niet op tijd’. Oh wacht, dat vinden veel reizigers (en de Metro-lezers van toen) geen nieuws natuurlijk…

Twee schietpartijen/aanslagen trekken wereldwijd de aandacht, vooral die van Noorwegen. Anders Breivik laat in Oslo een autobom afgaan (acht doden) en houdt daarna verschrikkelijk huis op het eiland Utøya. Op een jeugdkamp schiet hij 69 tieners dood. In een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn schiet Tristan van der Vlis in het rond. Daarbij vallen zeven doden, inclusief de schutter zelf.

2012

De aarde vergaat weer! Deze keer door een berekening van de Mayakalender. Maar toch niet.

Prins Johan Friso, zoon van (toen nog) koningin Beatrix en prins Claus, verdwijnt tijdens het skiën in het Oostenrijkse Lech onder een lawine. Hij wordt gevonden, maar blijkt ernstig hersenletsel te hebben opgelopen. Johan Friso overlijdt op 12 augustus 2013. Hij is dan 44 jaar.

Feestjes kunnen leuk zijn, maar niet als ze – door social media in dit geval, dat kennen we net – uit de hand lopen. Een 16-jarig meisje in het Groningse Haren kondigt op Facebook haar Sweet Sixteen Party aan. De openbare uitnodiging resulteert totaal onverwacht in een sneeuwbaleffect en duizenden jongeren trekken naar Haren. Koekhappen is er vervolgens niet bij, zullen we maar zeggen.

Nederland heeft weer een koning

2013

Een bomaanslag bij de finish van de marathon in Boston. Er vallen ‘maar’ drie doden, naast honderden gewonden, maar de impact van zo’n aanslag bij een groot evenement is enorm. De Amerikaanse jongen Mason overleeft en dat gebeurt later weer – ongelooflijk natuurlijk – bij aanslagen in Parijs en Brussel. Een schok gaat ook door de (sport)wereld bij een ski-ongeluk van Formule 1-coureur Michael Schumacher. Zijn schedeltrauma is zo ernstig, dat we hem nooit meer zullen zien. Hij wordt thuis verzorgd, maar leeft nog altijd.

Na 33 jaar Beatrix en een reeks aan koninginnen, heeft Nederland weer een koning. Zoon Willem-Alexander is Beatrix’ opvolger en dat betekent op 30 april groot feest in heel het land. Koningsdag zal voortaan op 27 april zijn, de geboortedag van de koning.

2014

Oranje verslaat op het WK voetbal in Brazilië wereldkampioen Spanje met 5-1 en dat vergeten we nooit meer (maar ‘we’ winnen de cup weer niet). Het is ook het jaar van de „willen jullie meer of minder Marokkanen”-uitspraak van Geert Wilders. Er wordt massaal aangifte tegen de PVV-voorman gedaan.

2014 is vooral het jaar van de MH17. Een vliegtuig van Malaysia Arlines is op weg van Schiphol naar Kuala Lumpur, maar stort neer in de buurt van Donetsk in Oekraïne. Het toestel blijkt geraakt door een Russische luchtdoelraket. Alle 298 inzittenden komen om het leven. Daarvan komen er 196 uit Nederland. Acht jaar later worden bij verstek twee Russen en een Oekraïner veroordeeld, maar de onderste steen – de premier Mark Rutte wilde zien – is nog altijd niet boven.

Metro-nieuws van de meer recente jaren kort op een rij

2015

Op de redactie van het satische blad Charlie Hebdo in Parijs worden twaalf mensen gedood, elf raken gewond. Tijdens het Achtuurjournaal van de NOS dringt een man die zendtijd eist de studio binnen. Bij zes aanslagen door terreurgroep IS vallen, ook in Parijs, 130 doden en zo’n 400 gewonden.

2016

Max Verstappen wordt in Spanje de eerste Nederlands winnaar van een grand prix in de Formule 1 ooit. De presidentsverkiezingen in Amerika zijn een prooi voor Donald Trump. In Turkije wordt Metro-columniste Ebru Umar gearresteerd en vastgehouden omdat zij president Erdogan zou hebben beledigd. In video’s laat zij weten hoe het met haar gaat, ook na haar vrijlating.

Vrolijk nieuws dankzij de Oranjeleeuwinnen

2017

Een zelfmoordterrorist van IS pleegt een bomaanslag bij een concert van Ariana Grande in de Manchester Arena in Manchester (22 doden, 200 gewonden). Gelukkig is er een ook een grote glimlach op het gezicht van alle Nederlanders dat jaar, als de Oranjeleeuwinnen het Europees kampioenschap voetbal in eigen land winnen.

2018

Een Nederlander die in Spanje verblijft, blijkt een DNA-match te hebben in het onderzoek naar de dood van Limburger Nicky Verstappen. De toen 11-jarige jongen werd in 1998 vermoord tijdens een jeugdkamp. Een stint van een kinderdagverblijf in Oss staat vast op een spoor en bij een fatale botsing met een trein overlijden vier kinderen. Ouders doen vijf jaar later op een indrukwekkende manier hun verhaal op tv.

2019

Eindelijk, ein-de-lijk sinds 1975, wint Nederland dankzij Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival. In Parijs grote schrik: kathedraal de Notre-Dame raakt door een felle brand zwaar beschadigd. Veel minder schrik is er vooralsnog om een virus in het Chinese Wuhan. Corona heet het, maar ja, veel te ver weg voor ons Nederlanders.

Corona laat de wereld stilstaan

2020

Hoe anders is het in de maart 2020. Dat virus van Wuhan heeft wereldwijd toegeslagen en diezelfde wereld komt grotendeels stil te liggen (wat niet geldt voor zorgmedewerkers, die veel waardering krijgen). Je weet er vast iets van… Al het nieuws valt wat dat betreft in het niet. In Nederland mogen we op de snelheid nog maar 100 kilometer per uur rijden, om maar iets te noemen.

2021

In zeer snel tempo hebben wetenschappers een vaccin tegen corona weten te ontwikkelen. De eerste vaccinatie in ons land wordt in januari gezet. Die maand gaat ook een avondklok in. In Washington bestormen Donald Trump-aanhangers het Capitool van de Amerikaanse senaat (Joe Biden is verkozen tot president). Nederland treurt om de dood van journalist Peter R. de Vries na een aanslag in het centrum van Amsterdam. Velen zijn dat jaar ook blij als Max Verstappen zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 binnensleept.

2022

Corona verdwijnt uit ons leven. Niet helemaal, maar wel qua maatregelen. Het virus heeft op dat moment wereldwijd aan 6 miljoen mensen het leven gekost. The Voice of Holland verdwijnt van televisie, nadat bekend wordt dat diverse vrouwelijke deelneemsters te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor het eerst is er een WK voetbal in de winter, in Qatar: wéér geen kampioen.

2023

Twee niet eerder vertoonde politieke zeges dit jaar. De BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas ‘houdt huis’ tijdens de provinciale verkiezingen in het voorjaar. In november mag Geert Wilders zijn PVV na de Tweede Kamerverkiezingen de grote winnaar noemen. Joran van der Sloot bekent eindelijk verantwoordelijk te zijn voor dood van Natalee Holloway.

Met 25 jaar Metro een kwart eeuw nieuws, op naar 26

2024

Op de dag dat Metro 25 jaar bestaat (overmorgen officieel) is er nog nét geen kabinet met het genoemde PVV, maar dat zal er op 2 juli zijn. Met Dick Schoof als premier gaat Metro z’n 26ste jaar in.

