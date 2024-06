Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Metro bestaat 25 jaar! Dit kun je deze week verwachten (inclusief leuke winacties!)

Op 21 juni 2024 is het zover: dan bestaat Metro maar liefst 25 jaar. Bij veel mensen geliefd als de gratis krant die je er in het ov bijpakte om je te vermaken, bomvol interessante artikelen met unieke invalshoeken. Ook nu doen we dan nog steeds voor je, maar dan volledig online.

Wie jarig is, trakteert, dus kun je deze week allerlei interessante, rake en persoonlijke artikelen verwachten. Bijzondere verhalen van 25-jarigen, bijvoorbeeld, maar ook speciale 25-jarige jubilea, een achtergrondartikel waarin we duiken in de toekomst van de journalistiek én we gaan in gesprek met seksuologen voor 25 tips voor in de slaapkamer.

Metro bestaat 25 jaar

Van 1999 tot en met 2020 vond je Metro als gratis krant op vooral stations, ideaal om de treinreis naar je werk mee te overbruggen. Maar ook in scholen en bibliotheken, postkantoren en zelfs in sommige parkeergarages, vond je de vertrouwde Metro-krant. In 2020, mede omdat forenzen vanwege corona massaal thuisbleven, maakten we de overstap naar een volledig digitale krant. Modern, toegankelijk en groen.

Misschien ken je Metro nog als de krant waarvoor Theo van Gogh columns schreef. Na zijn dood bleef die plek een jaar lang uit eerbied leeg, totdat Ebru Umar het stokje overnam. Jelle Leenes was de allereerste hoofdredacteur, Jan Dijkgraaf volgde hem op. Benieuwd naar het team nu? Hier maak je kennis met ze!

Bij Metro speelt de lezer altijd een rol: van hun meningen over het dagelijkse nieuws op de ‘brievenpagina’, tot de zelf ingestuurde lezerscolumns. Meningen en ervaringen van de Nederlander nemen we mee in de verhalen die we nu maken, in artikelen en op onze social mediakanalen.

We staan voor leuke acties en tot op de dag van vandaag staan de vragen en verhalen van gewone Nederlanders centraal in ons nieuws. Vandaar dat we tijdens dit jubileum ook onze nieuwe slagzin lanceren: Metro, waar verhalen nieuws maken.

Wat kun je deze week verwachten?

Om ons 25-jarige bestaan te vieren, staat de hele week in het teken van ons jubileum en mooie verhalen. Zo spreken we Esmée en Sarah, beiden 25 jaar oud, over hun bijzondere levensverhaal. We duiken in de toekomst van de journalistiek met maar liefst vier mediakenners en vijf seksuologen doen in totaal 25 onmisbare sekstips uit de doeken – een onderwerp dat door onze lezers verslonden wordt.

Ook lees je deze week de verhalen van Nathalie en Monique, die dit jaar een bijzonder jubileum vieren. En niet geheel onbelangrijk: wat is er de afgelopen 25 jaar allemaal gebeurd? Hoeveel kabinetten hebben we gehad, welke gebeurtenissen staan in ons collectief geheugen gegrift? We kijken terug naar het verleden en brengen je op de hoogte.

Tot slot trakteren we je op een aantal fijne winacties. Welke precies, wanneer, en hoe je meedoet aan de winacties, lees je binnenkort op onze site.

Dat Metro na 25 jaar, in 2024, nog dagelijks honderdduizenden mensen vermaakt en informeert met onze artikelen, is iets om trots op te zijn. We hopen dan ook dat je hebt genoten, geniet en blíjft genieten van de artikelen die we elke dag voor je maken. Dank voor het vertrouwen in Metro, al 25 jaar lang.

