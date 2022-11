Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nabestaanden MH17 opgelucht met vonnis, Rusland: ‘Proces was niet onpartijdig’

Ruim acht jaar na de ramp en meer dan 2,5 jaar na aanvang van het strafproces, deed de rechtbank gisteren eindelijk uitspraak in de zaak over het neerhalen van vlucht MH17. Bij de nabestaanden heerst opluchting. Ook Maleisië, Australië en Rusland hebben inmiddels gereageerd op het vonnis.

Op 17 juli 2014 stortte het toestel van Malaysia Airlines, vertrokken van Schiphol en onderweg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, neer boven Oost-Oekraïne. Het vliegtuig was uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden van de MH17 kwamen om het leven, onder hen bijna 200 Nederlanders.

De rechtbank heeft gistermiddag drie verdachten in het MH17-proces veroordeeld tot levenslange celstraffen voor hun betrokkenheid: rebellenleider Igor Girkin (51), zijn rechterhand Sergej Doebinski (60) en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko (50). Oleg Poelatov (56) is vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie overweegt hiertegen in beroep te gaan. De verdachten hebben zich het hele proces niet in de rechtbank laten zien.

Nabestaanden MH17 blij met uitspraak

Piet Ploeg verloor zijn broer, schoonzus en neef bij de ramp en is voorzitter van Stichting Vliegramp MH17. Hij vertelt aan NU.nl opgelucht te zijn. „Ik ben blij dat deze uitspraak er is. Als je kijkt naar de grote lijn: drie keer levenslang en de rol van Rusland is bevestigd. Wat wil je nog meer?” Hij kan ermee leven dat voor een van de verdachten vrijspraak uit de mond van rechter klinkt. „We hebben altijd alle vertrouwen gehad in de rechtbank en die heeft de zorgvuldige afweging gemaakt dat er onvoldoende bewijs ligt om Oleg Pulatov te veroordelen. Wie ben ik om daar dan een oordeel over te vellen?”

Peter van der Meer noemt het vonnis tegen RTL Nieuws „goed nieuws”. Zijn drie dochters en ex-vrouw zaten aan boord van het vliegtuig. „Eigenlijk niet beter dan we ons konden wensen.” Het verdriet blijft groter dan de blijdschap. „Het is geen euforie. Ik had net even een moment in mijn eentje en dan ga ik meteen huilen. Dan zie ik mijn kinderen gewoon voorbij vliegen. Het verdriet wordt niet minder, het wordt alleen minder frequent. Misschien moeten we vandaag maar een beetje blij zijn en hier maar van genieten. Het is toch een kleine afsluiting van een traject waar ik al acht jaar in zit.”

Rusland gaat verdachten niet uitleveren

Rusland vindt dat het MH17-proces in Nederland niet onpartijdig verlopen is en zegt dat zeer te betreuren. Rusland zal de bij verstek veroordeelde onderdanen niet uitleveren aan Nederland. Dit liet een vooraanstaande parlementariër gisteren meteen na het vonnis weten.

Hierdoor zal het niet eenvoudig worden om de daders achter de tralies te krijgen. Dit zien Tweede Kamerleden ook in. „Heel belangrijk dat dit vonnis er nu is, al blijft ‘t voor nabestaanden zwaar dat het ten uitvoer brengen van de straf erg lastig is”, zegt Tom van der Lee (GroenLinks). D66’er Sjoerd Sjoerdsma: „De kans dat deze verdachten op korte termijn hun straf uitzitten is zeer klein. De Nederlandse regering zou een groot bedrag moeten uitloven voor inlichtingen die kunnen leiden tot aanhouding of uitlevering van de drie verdachten.”

Maleisië staat achter veroordeling verdachten

De Maleisische premier Ismail Sabri Yaakob zegt dat zijn land achter de beslissing staat om de verdachten te veroordelen. De Boeing 777 was onderweg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur toen deze uit de lucht werd geschoten en er kwamen ook Maleisiërs bij om het leven.

De nabestaanden van vlucht MH17 schreven drie jaar geleden nog een brief aan de voormalige Maleisische premier Mahathir Mohamad, die het onderzoek naar de vliegramp van het Joint Investigation Team herhaaldelijk in twijfel trok. Mahathir nam het meerdere keren op voor Rusland en noemde het onderzoek politiek gemotiveerd. Die uitspraken leidden tot grote verontwaardiging in Nederland en daarbuiten.

Australië: ‘Dit zegt iets over u, meneer Poetin’