Serie Máxima is een pareltje geworden met een André Hazes-brullende Willem-Alexander

Met zóveel aandacht vooraf, moet de serie Máxima wel bergen kijkers trekken. Velen zullen benieuwd zijn naar deze eh… Nederlandse The Crown. Metro was dat ook en is blij verrast.

Laten we maar met de deur in huis vallen: Máxima is een pareltje geworden. Metro bekeek alvast de eerste twee afleveringen voor tv-rubriek Blik op de Buis. De serie over het leven van onze koningin en koning Willem-Alexander – en hoe dat allemaal begon – is vanaf morgen op Videoland te zien. En oohhh, wat zit er een mooi liefdesverhaal aan dit pareltje vast.

Setje op de set van Máxima

Daar eerst dan maar even iets over. De makers kozen als Máxima verrassend voor een actrice die de Nederlandse kijker helemaal niet kent. Dat zal nu met de Argentijnse, da’s dan weer logisch, Delfina Chaves (28) wel anders zijn. Wat is zij mooi, wat is zij goed. Koninginwaardig zullen we maar zeggen. Martijn Lakemeier is kroonprins en later koning Willem-Alexander. De 30-jarige acteur ken je vast van Hollands Hoop, De Oost of in een ver verleden, Oorlogswinter. Ook hij staat z’n koninklijke mannetje, al duurt het een paar minuten om ‘de echte Willem-Alexander’ in hem te zien (Máxima is direct raak).

De twee zijn inmiddels niet alleen serie-geliefden meer. De vonk is kennelijk overgeslagen, want de acteurs vormen in het dagelijks leven nu een setje. Máxima kan voor hen dus al niet meer stuk. Martijn Lakemeier gaf in een interview aan dat de werkelijke vonk overigens niet op de set zelf, maar bij afspraakjes achteraf oversloeg. De zege van de kijkers zullen deze nieuwe ‘Máx en Lex’ ongetwijfeld krijgen.

Zuurpruim Willem-Alexander

Want wat is deze Máxima mooi geworden. De Nederlandse The Crown, dat hier en daar al klinkt, is misschien wat overdreven. Daarvoor spreekt de lange geschiedenis van het Britse koningshuis te veel tot de verbeelding en leidde dat tot liefst zes seizoenen. Een tweede reeks van Máxima is echter zeker op z’n plaats, weten we nu al, na twee van de zes afleveringen van 50 minuten bekeken te hebben. En die tweede reeks komt er ook, werd maandag bekendgemaakt. In het buitenland lijken ze net zo enthousiast. De serie is op voorhand al aan meer dan 25 landen verkocht en da’s niet niks.

Máxima is gebaseerd op de bestseller van Marcia Luyten. Het verhaal start in Sevilla, als de toekomstige geliefden elkaar ontmoeten op een feest. Máxima is gevraagd om er foto’s te maken en wordt nogal bot afgewimpeld door een blonde Hollandse gast, ene Willem-Alexander. Ze noemt hem een zuurpruim, onze kroonprins heeft het over ‘Miss Paparazzi’. Al snel is het contact beter en raken de twee verwikkeld in een competatief gesprekje over wie de beste skiër is. De strijd om de soepelste danser verliest hij sowieso.

🎸 Krezip Krezip is verantwoordelijk voor de titelsong van deze Videoland Original. De band van zangeres Jacqueline Govaert schreef bovendien voor elke aflevering een nieuw nummer.

Het verleden van Máxima

De serie verplaatst zich vervolgens naar New York, waar Máxima voor een bank werkt, de liefde in het diepste geheim groeit en de Argentijnse de echte paparazzi leert kennen. Natuurlijk heeft de regie (Saskia Diesing, Joosje Duk en Iván López Núñez) ook oog voor het verleden van Máxima. Haar jeugd met vader Jorge Zorreguieta, minister van Landbouw tijdens het regime van dictator generaal Jorge Videla, is uitgebreid en interessant in beeld gebracht. Indrukwekkend zelfs. De Nederlandse politiek had er grote moeite mee. Wat moesten ze met zo’n vader als het om de toekomstige koning en koningin ging? En al helemaal: kon die Zorreguieta er wel bij zijn als er ooit een huwelijk zou komen?

Dat bijzondere pijnlijke punt en de ontluikende liefde (en alles wat wellicht nog komt, maar Metro zag nog lang niet alles), vormen een mooie mix. Hoewel ‘gedramatiseerd’ is het behoorlijk intiem allemaal, wat zou het koninklijk paar er zelf van vinden? Je moet toch eigenlijk niet dénken aan een zoenende Willem-Alexander? Of toch wel…? Nou ja, dat maakt een serie over een koningshuis natuurlijk ook gewoon leuk, of nou alles echt gebeurd is of niet. Je vraagt je soms bijvoorbeeld toch af, deze Metro-recensist in elk geval, of zulke mensen chips eten op de bank. Of ze dat met hun benen languit op de tafel doen en of die chips vanuit de zak wordt gegeten, of dat ze het ‘in een bakkie’ doen.

Onhandige charmeur Willem-Alexander

Wat je als kijker van Máxima zeker krijgt, is de stralende, enthousiaste en prachtige Argentijnse. En een absoluut sociale Willem-Alexander, die ook onhandig is, volgens zijn aanstaande niet zo’n geweldig kapsel heeft en altijd nét iets te suf gekleed is. Als we de serie mogen geloven, was hij bij de verovering een charmeur ook, met z’n rozen (en eeuwige lijfwachten). Stiekem aan de achterkant van Máxima’s huis naar binnen klimmen om fotografen te ontlopen: onze Prins Pils draaide er zijn hand niet voor om.

Smullen dus, hoewel we nog een jaar of twintig met een huwelijk, een kroning en drie kinderen hebben te gaan. Smullen ook van de Nederlandse uitspraak van Delfina Chaves, van Elsie de Brauw als Beatrix met peuk in een kas en al helemaal van Sebastian Koch als Claus. Hij is degene die ook het meeste lijkt (het ‘niet lijken op’ stoort verder overigens helemaal niet). Een jeetje, dat de Nederlandse integratie van Máxima begon met André Hazes en een luid meebrullende Willem-Alexander en een verbijsterde mooie dame uit Argentinië… Al zou het nooit gebeurd zijn, dan is het nog hilarisch.

Onhandig gedoe tijdens corona-lockdowns heeft een deuk of deukje in de populariteit van ons koningshuis geslagen. De serie Máxima vijzelt die populariteit wellicht een beetje op. Zo niet, dan beleef je in elk geval waarschijnlijk veel, zo niet heel veel kijkplezier aan een bijzondere en mooie Nederlandse productie.

Aantal blikken uit 5: 5

Máxima is vanaf morgen (zaterdag 20 april) via Videoland te streamen. Als warmmaker (of slim lokkertje) is de eerste aflevering die dag ook om 21.35 uur op RTL 4 te zien.

