Metro trakteert deze week op deze winacties

Omdat Metro deze week maar liefst 25 jaar oud is, trakteren we een (werk)week lang op allerlei leuke winacties! Behoefte aan een nieuwe telefoon, gave LEGO set of een vakantie? Zoek niet verder.

We deden al uit de doeken wat je deze week nog meer kunt verwachten qua artikelen, maar onze trouwe lezers willen we natuurlijk ook trakteren als we jarig zijn.

Metro viert 25-jarig bestaan met week vol winacties

In samenwerking met een aantal merken hebben we wat leuke prijzen voor jullie kunnen verzamelen. Benieuwd welke het zijn én wanneer je mee kunt doen? Dat doen we uit de doeken:

Backstage tour en kaartjes voor The Best of Musicals

Musicalliefhebbers opgelet! We hebben een speciale backstage tour kunnen regelen bij The Best of Musicals, waar al het mooie van musicals bij elkaar komt. Als je altijd al hebt willen zien hoe het er voorafgaand aan zo’n spectaculaire show aan toe gaat, moet je hier wezen. Ook geven we nog eens tien keer twee kaartjes weg.

Wanneer: maandag 17 juni, om 12.00 uur.

Telefoon én oortjes van Motorola

Ben je wel toe aan een nieuwe telefoon? Dan moet je dinsdag zeker meedoen aan de winactie. Motorola geeft namelijk maar liefst twee keer een telefoon weg: de Edge 40. Ook verloten we drie keer de Motobuds.

Wanneer: dinsdag 18 juni, om 12.00 uur.

LEGO Brick Headz

Een ideale winactie voor fans van LEGO én Lord of the Rings: van LEGO mogen we drie sets van de Brick Headz weggeven: Frodo & Gollum, Legolas & Gimli, Gandalf the Grey & Balrog. In totaal krijg je dus zes van de Brick Headz thuis, ideaal om je huis op subtiele wijze te versieren met Lord of the Rings-verwijzingen óf om natuurlijk toe te voegen aan LEGO sets die je al hebt.

Wanneer: woensdag 19 juni, om 12.00 uur.

Een headset of soundbar van Yamaha

Muziek is één van de grote plezieren van ‘t leven. Je wil het natuurlijk wel goed kunnen luisteren en de klanken écht in je kunnen opnemen, en daar heb je goede spullen voor nodig. Metro mag daarom van Yamaha de Soundbar en twee keer Wireless Headphones weggeven.

Wanneer: donderdag 20 juni, om 12.00 uur.

Kaartjes voor Rock Werchter

Als klap op de vuurpijl, op Metro‘s echte verjaardag, mogen we een paar duo’s weekendkaarten voor Rock Werchter schenken. Met namen als Avril Lavigne, Zara Larsson, Nothing But Thieves en Foo Fighters verveel je je zeker niet.

Wanneer: vrijdag 21 juni, om 12.00 uur.

