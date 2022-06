Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Gewetenloze’ Holleeder die ‘besliste over leven en dood’ levenslang achter de tralies

Het is wellicht de meest beruchte en bekendste crimineel van Nederland: Willem Holleeder. En inmiddels ligt en lag er voor hem een hele lange gevangenisstraf in het vooruitzicht. De rechter oordeelde namelijk vandaag dat de 64-jarige Holleeder, in hoger beroep, levenslang achter de tralies blijft.

Een boef, moordenaar of zelfs knuffelcrimineel. Holleeder, a.k.a ‘De Neus’ bouwde de afgelopen jaren een beruchte reputatie op. In 2019 kreeg Holleeder in zijn langdurige strafproces een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Hij werd schuldig bevonden aan het geven van een reeks moordopdrachten en deelname aan een criminele organisatie. Vandaag sloot het gerechtshof Amsterdam, na het hoger beroep van Holleeder, zich aan bij die uitspraak.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De advocaten van Willem Holleeder gaan in cassatie. “Het hof is tot een andere conclusie gekomen dan wij.” #Holleeder — Wesley Meijer (@wesleymeijer) June 24, 2022

Willem Holleeder gaf opdracht tot zes moorden

De criminele geschiedenis van ‘De Neus’ kent inmiddels veel verhalen. Volgens het hof was Holleeder het brein achter meerdere liquidaties. Zijn slachtoffers? Zwager en mede-Heineken ontvoerder Cor van Hout en Robbert ter Haak in 2003. De louche vastgoedhandelaar Willem Endstra, waarmee Holleeder zaken deed (2004). Vastgoedhandelaar Kees Houtman en crimineel Kees Mieremet (2005) en crimineel Thomas van der Bijl (2006). Van Hout, Endstra en Mieremet behoorden lange tijd tot de zogenoemde ‘vriendenkring’ van Holleeder. Dat zij die vriendschap met de dood hebben moeten bekopen, onderstreepte volgens het Hof hoe „kil en gewetenloos” Holleeder te werk ging.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bijzonder hoe Willem Holleeder jarenlang de soort van oppercrimineel van Nederland was en nu het hoger beroep in zijn zaak eindelijk is afgesloten zijn we allang verder met de coke moordenaars die hem doen verbleken. — Annerie (@_Annerie) June 24, 2022

‘De Neus’ krijgt levenslang van rechter

„Gewetenloos en beslist over leven en dood”, noemde het Hof de topcrimineel. Die „verschrikkelijke keuzes maakte om bezit te verwerven”. De afrekeningen waren bedoeld om te voorkomen dat slachtoffers wraak zouden nemen of zouden praten met de politie. „De ene keer was het een logische stap om geld te krijgen, de andere keer het slotakkoord van een afpersing.”

Hoe Nederlands beruchtste crimineel reageerde op zijn vonnis? Vlak na de uitspraak haalde hij nog nonchalant zijn schouders op. Nadat hij de rechtbank verliet riep een nabestaande „mooie uitspraak” vanuit de rechtszaal. Holleeder kon het niet laten om „pisbak!” terug te roepen.

Zussen Holleeder in strafproces

Overigens ontkende Holleeder al die tijd de beschuldigingen jegens hem. Zijn zussen Astrid en Sonja Holleeder speelden de afgelopen jaren een belangrijke rol in het proces tegen de topcrimineel. Ook de verklaringen van kroongetuigen Fred R. en Peter la S. waren belangrijk bewijsmateriaal tegen ‘De Neus’. Holleeders ‘partner in crime’ Dino Soerel kreeg eerder eveneens levenslang.

Holleeder blijft, ook na deze uitspraak ontkennen. Zijn advocaat Sander Janssen liet vandaag weten dat Holleeder in cassatie gaat bij de Hoge Raad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“We zijn heel teleurgesteld met het arrest”, zegt Sander Janssen, de advocaat van Willem #Holleeder. “Holleeder is eigenlijk nog strijdbaar en het niet eens met de uitspraak.” — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) June 24, 2022

Zus Astrid schreef het boek Judas over haar onstuimige leven met een criminele broer en later maakte Videoland een zesdelige-serie over dat verhaal.