Docu ‘Vijf Jaar Na De Stint’: wát bijzonder dat de ouders hun verhaal voor tv willen doen

20 september 2018, ‘de Stint’, een datum die bij veel mensen in het geheugen gegrift staat. Of in ieder geval meteen een ‘oh jaaaa, zo heftig’ oproept. Vanavond is op RTL 4 een door Humberto Tan en RTL Nieuws gemaakte indrukwekkende documentaire te zien over toen en over ‘vijf jaar later’. Mét de ouders van de kinderen van het drama in Oss, dat heel Nederland bij de keel greep.

Metro bekeek de docu Vijf Jaar Na De Stint: Het Verhaal Van De Ouders alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. En concludeert: wat indringend en wat zijn de ouders, die aan het tv-programma meewerkten, dapper. Het is meer dan bijzonder, want zij hadden dit natuurlijk absoluut niet hoeven doen.

Voor wie het niet meer weet: op die 20ste september 2018, nadert om half negen in de ochtend een roze Stint de spoorwegovergang bij station Oss-West. Dit punt geldt als het drukste kruispunt van de Brabantse plaats. De bellen rinkelen, maar de elektrische bolderkar met vijf kinderen van kinderdagverblijf Okido aan boord, mindert geen vaart. De Stint schiet onder de spoorbomen door, waar net een trein aan komt rijden. De begeleidster blijkt niets te kunnen doen, ze krijgt het voertuig niet meer in beweging. Een ongeluk met catastrofale gevolgen: vier kinderen (twee van 4 jaar, één van 6 en één van 8) overleven het ongeluk niet. Een 11-jarig meisje en de begeleidster raken gewond.

Producenten Stint worden vervolgd

Een ramp die nooit had mogen gebeuren, zoveel is later wel duidelijk. Afgelopen donderdag kwam de Stint weer in het nieuws, of beter gezegd: twee bedrijven die destijds verantwoordelijk waren voor de productie en de verkoop ervan. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte bekend de bedrijven en twee leidinggevenden te gaan vervolgen, ook al zijn we al vijf jaar later. Het OM is er nu van overtuigd dat de Stint van toen een schadelijk product was, dat de verdachten daarvan wisten, maar dat zij erover zwegen.

Terug naar de rampplek in Oss

RTL Nieuws-verslaggever Eelco Hiltermann en Humberto Tan gingen terug naar de plek van het drama in Oss en spraken met de ouders van de overleden kinderen. Hiltermann had vóór zijn nieuwsitem – hij was ter plekke – nog nooit van een Stint gehoord. Hij was degene die bedacht om de ouders te vragen of zij aan Vijf Jaar Na De Stint wilden meewerken. Dat deden ze, en zo kon Het Verhaal Van De Ouders aan de titel worden toegevoegd.

In Vijf Jaar Na De Stint hoor je meteen een vrouwenstem, die de bolderkar de bewuste ochtend vlak voor de spoorwegovergang zag rijden. „Nooit beseffend dat daarna de meest verschrikkelijke seconden zouden plaatsvinden die de wereld veranderden. Dag lieve, lieve kindjes.”

Kris, Fleur, Dana en Liva

Die lieve kindjes waren Kris (4), de zoon van Maggy en Hans, die kort ervoor nog zo’n mooie regenboog had getekend. Het jongetje heeft een prachtig en in het oog springend graf. Kris was de eerste mens, en meteen haar kind, die zijn moeder ooit dood zag. Fleur (6) is de dochter van Loes; haar man werkte om zijn eigen redenen als enige ouder niet aan Vijf Jaar Na De Stint mee. Fleur hield zo van buiten zijn en van de zon. Loes ziet haar klasgenootjes van toen nu naar de kinderdisco gaan, haar dochter had dat prachtig gevonden. Ook de zusjes Dana (8) en Liva (4), kwamen bij het Stint-ongeluk om het leven. We zien hun ouders Erwin en Wendy, net als grote zus Indy (nu 16), die óók in de Stint zat. Zij raakte zwaar gewond, lag vijf dagen in coma en heeft nog elke seconde van de dag pijn aan haar been. Maar wat is Indy, ook al vloeien er tranen, sterk voor de RTL-camera. Vader Erwin noemt haar „onze powerlady“.

Nogmaals, het vertellen door alle ouders is moedig, grote klasse of bewonderenswaardig. Tja, hoe noem je zoiets? Alles bij elkaar opgeteld misschien wel.

‘Een of andere bakfiets’

Hoe gaat het nu met de ouders? Welke impact heeft dit ongeluk gehad op het gezin en hoe ga je met zulk verlies om? Hoe pak je je leven weer op als je grootste nachtmerrie, het verliezen van je kind, werkelijkheid wordt? Daar draait het in Vijf Jaar Na De Sint: Het Verhaal Van De Ouders vooral om. En natuurlijk wordt er ook teruggeblikt. Zo zien we burgemeester van Oss Wobine Buijs – Glaudemans, die eerst hoorde ‘dat er een moeder op een of andere bakfiets op het spoor om het leven was gekomen’. De burgermoeder dacht later meteen aan de stoeltjes die op de school leeg zouden blijven. Ook Peter Janssen, voormalig directeur van Okido blikt terug op de dag dat hij moest uitzoeken of hij kinderen van zijn school mistte.

Vijf Jaar Na De Sint: geen woorden voor

In Vijf Jaar Na De Stint worden heel veel woorden gesproken. Maar eigenlijk zijn er nog steeds helemaal geen woorden voor dat verschrikkelijke drama van Oss. De onwaarschijnlijke berg knuffels en bloemen, die in september 2018 op de plaats des onheils verrees, maakt bij het zien ervan wéér indruk. Humberto Tan en Eelco Hiltermann hebben knap werk afgeleverd, hun docu is letterlijk om te janken. Misschien is het uitzendtijdstip, vanavond om 22.25 uur op RTL 4, voor veel mensen wat aan de late kant. Op streamingdienst Videoland kun je de documentaire echter zien wanneer je dat wilt.

Aantal blikken uit 5: 5

