3 seksuologen delen 25 sekstips: ‘Seks is een beleving, geen prestatie’

Metro bestaat 25 jaar (hieperdepiep!). En omdat de Metro-lezers nogal regelmatig op onze seks- en relatie-artikelen klikten, vonden we het tijd voor een traktatie. Daarom delen drie seksuologen 25 sekstips. Wat door hen veelal genoemd werd? Smaken verschillen en perfecte seks bestaat niet.

We duiken in het onderwerp.

3 seksuologen delen sekstips

Seksuologen Eveline Stallaart, Erna Beers en Yuri Ohlrichs maakten tijd om een aantal van hun belangrijkste sekstips op een rijtje te zetten. Tips die zij aan koppels meegeven, bespreken in de praktijk, meegeven aan de jongere generatie of die een hoop mensen volgens hen toch nog lijken te vergeten.

Eveline Stallaart: ‘We mogen meer tongzoenen’

Eveline Stallaart (41) is seksuoloog en psycholoog en ken je wellicht van televisieprogramma’s als Married at First Sight of Vandaag Inside. Ze schreef het boek ‘Even tussen ons‘ en deelt een aantal van de belangrijkste sekstips uit haar praktijk.

1. Communicatie

„In mijn ogen is dit de allerbelangrijkste tip, namelijk een open en eerlijke communicatie over ons seksleven met onze partner. Waarbij we bespreken wat we graag doen, wat we fijn vinden en wat we anders willen. Zodra je dingen voor elkaar gaat invullen, krijg je frictie en kun je een verkeerde koers varen.”

2. Moeite doen

„Veel mensen willen weten hoe je het seksleven in een langere relatie leuk houdt. Dat betekent dat je moeite voor elkaar moet blijven doen. En daarmee bedoel ik niet per se dat je jezelf continu in spannende lingerie moet hijsen en seksspeeltjes moet gebruiken, maar moeite doen om te praten, tijd vrij te maken, naar elkaar te luisteren, elkaar te verrassen en tijd voor seks te creëren. Als we moeite blijven doen, kan ons seksleven heel lang, zelfs voor altijd, leuk blijven. Maar we verzanden nogal regelmatig in de automatische piloot-stand.”

3. Seks is niet perfect

„We leven in een tijd waarin alles perfect moet zijn en we alle ballen hoog willen houden. We willen goede ouders zijn, een carrière, huisje-boompje-beestje en een spannend en perfect seksleven. Op dat ‘goede’ seksleven leggen we nogal wat druk. We moeten een orgasme of moeten een bepaalde hoeveelheid seks. Dat moeten en die druk, dat mag er echt vanaf.”

4. Uit je hoofd, in je lijf

Stallaart gaat verder: „We zitten soms te veel in ons hoofd. ‘Met je hoofd seksen’, noem ik dat. Maar daarmee blokkeren we de opwinding. Seks wordt minder leuk, minder belonend en onze seksdrive gaat dan achteruit. Daarom mogen we meer seksen met ons gevoel, waarbij we waarnemen dat onze gedachten alle kanten op gaan. Hoe je dat doet? Focus je op je zintuigen. Wat zie, hoor, voel en ruik ik? Door je op de details van het moment te richten, leid je jezelf af van je gedachten.”

5. Seks is geen taak

„Doordat we zoveel op ons bord hebben, dat zie je ook vaak als er kinderen geboren worden, zetten we seks op de laatste plek. Maar daardoor gaan we seks ook als een taak zien. Het gaat erom dat je intimiteit als een prioriteit gaat zien. En dat is ook samen knuffelen of een goede kus. Zorg bijvoorbeeld dat je vanaf 21.00 uur alle schermen uitdoet en als koppel met elkaar contact maakt. Ga dus niet in bed allebei op je telefoon liggen turen, maar maak intimiteit en seksualiteit een onderwerp van de dag, in plaats van een taak.”

6. Tongzoenen

„In een langere relatie kan het tongzoenen verdwijnen. Dat komt ook omdat de tongzoen geassocieerd wordt met seks, waardoor we de tongzoen soms gaan ontwijken. Maar zoenen is juist licht, vrolijk en het verbindt. Ik vind dat we meer mogen tongzoenen, zonder dat daar per se seks bij moet komen kijken.”

Erna Beers: ‘Seks begint niet alleen in de slaapkamer’

Dr. Erna Beers (50) is arts, wetenschapper, klinisch farmacoloog en seksuoloog NVVS. Ook zij maakte voor Metro tijd om haar sekstips op een rijtje te zetten.

7. Voorspel

„Ik vergelijk mannen en vrouwen met pannetjes water. Vergelijk een man met warm en een vrouw met koud water. Die zet je op het vuur. De man zit sneller aan een kookpunt dan de vrouw. Dat vuurtje kan niet hoger, maar wel lager. Als een vrouw meer tijd nodig heeft om op te warmen, dan mag een man leren om zijn eigen vuurtje te verlagen. We zijn gewend om mee te gaan in het tempo van de man, maar moeten de tijd durven nemen.”

8. Opbouwen gedurende de dag

„Seks begint niet in de slaapkamer. Dat kan op allerlei momenten van de dag. Door elkaar aan te kijken, elkaar te strelen of lieve dingen te zeggen. Je bouwt de seks gedurende de dag op. Niet van, je klapt de laptop dicht en zegt: ‘Zullen we?’ Het gaat om connectie maken.”

9. Meer knuffelen

„Knuffel als koppel meer en houd elkaar dan minimaal drie minuten vast. Die verbinding heb je met elkaar nodig.”

10. Van lust naar intimiteit

„Drie hoofdredenen voor seks zijn: voortplanting, lust en intimiteit. Aan het begin van de relatie speelt vaak lust nog een rol. Maar je moet als koppel de overgang naar intimiteit leren maken. Dat lustgevoel verdwijnt namelijk, maar het vlammetje hoeft niet uit.”

11. Gezonde leefstijl (zeker bij erectieproblemen)

„De penis is de barometer voor de gezondheid van de man. Dat is een bekende quote van seksuoloog Rik van Lunsen. Wil je dat de jongeheer doet wat jij wil? Zorg dan goed voor je eigen gezondheid. De eerste tip die ik mannen met erectieproblemen geef is: beweeg meer, stop met roken en zorg dat die bierbuik verdwijnt. Dat is bewezen effectief.”

12. Vergelijk seks met eten

„We vinden niet alles lekker. Houd jouw partner niet van zuurkool? Dan duw je dat niet door jouw partners strot. Smaken verschillen en dat is oké. Daarom moeten we vooral uitspreken wat we wel en niet lekker vinden, ook over seks. Dat voelt gevoeliger, maar we mogen erover praten én meer lachen. Durven falen en stuntelen, dat maakt het allemaal veel lichter.”

13. A tot en met Z-seksriedel

„Seks is alles wat je met elkaar doet, dat je niet met anderen doet. Strelen, zoenen, bepaalde aanrakingen. Seks is veel completer dan alleen penetratie. Ervaar je als koppel dat één op de rem trapt en de ander steeds initiatief neemt? We moeten af van die A tot en met Z-seksriedel. Niet iedere aanraking hoeft tot penetratie over te gaan. Doe soms gewoon A tot en met D of A tot en met C. Dan hoeft iemand veel minder op de rem te trappen.”

14. Penetratie mag geen pijn doen

„Penetratie mag geen pijn doen. Dit is meer een regel dan een tip. De vrouw geeft aan wanneer penetratie begint, zij voelt wanneer haar lichaam daar klaar voor is.

Jonge vrouwen gebruiken vaak glijmiddelen omdat zij denken dat zij dit nodig hebben. Maar als je voldoende opgewonden bent, heb je geen glijmiddelen nodig, tenzij er een medische aandoening is. Vrouwen hebben voor penetratie ontspannen bekkenbodemspieren en voldoende opwinding (en natheid) nodig. Glijmiddelen kunnen seks leuker maken, maar horen niet noodzakelijk te zijn.”

15. Seks is het vergrootglas van de relatie

„Hoe jullie omgaan met seks en intimiteit zegt een hele hoop over jullie relatie. Kun je als stel slecht praten over seks? Dan is de communicatie in de relatie vaak ook een ding. Of zie je in een relatie dat de één altijd de ander volgt? Dan zie je dat ook in het seksleven. Vraag dus geen 50/50 verdeling als het gaat over initiatief of variatie. Je bent verschillend. En dat is nou net zo leuk.”

Yuri Ohlrichs: ‘Jij bepaalt wat voor jou de ultieme vorm van seks is, niemand anders’

Yuri Ohlrichs (54) is seksuoloog NVVS en werkt voor Rutgers, expertisecentrum seksualiteit. Hij is gespecialiseerd in de communicatie over seksualiteit met jongeren en traint hierin wereldwijd professionals. Ook is Ohlrichs redacteur van de jongeren website Sense.info, voor allerlei vragen over seks. Wat zijn belangrijkste sekstips zijn?

16. Seks verandert

„Seksualiteit en ook de zin in seks, dat verandert je hele leven. Dat zal niet altijd hetzelfde blijven als in jouw studentenjaren. Het verandert bijvoorbeeld door omstandigheden, de duur van jouw relatie, ziekte, kinderen, gezondheid, werkdruk of andere stress. Allemaal factoren die de zin in of beleving van seks doen veranderen. En dat is heel normaal.”

17. Opwinding door seksuele prikkel

„Zin in seks komt niet uit de lucht vallen. Daarvoor hebben we een prikkel nodig, een prikkel die we kunnen waarnemen. Reageer je daar positief op, dan krijg je zin in seks.”

18. Seks is een beleving, geen prestatie

„Seks is een beleving, geen prestatie. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. We kunnen het met elkaar vergelijken, maar dat heeft eigenlijk geen zin. ‘Zo vaak per week’, ‘zo lang seks’, ‘zoveel zin’, het zegt allemaal zo weinig. Houd het bij jezelf en je partner. Dat is de norm.”

19. Flexibiliteit

„Seks verschilt per moment, partner en levensfase. Onverwachtse dingen horen bij seks. Soms zijn die leuk, soms minder leuk. Maar perfecte seks bestaat niet. Wees flexibel in het aanpassen naar het moment. Als je wendbaar bent, kun je allebei in staat zijn om iets te veranderen, ook als het niet leuk is of als je wilt stoppen.”

20. Verschillende verlangens

„We zijn allemaal verschillend en dat is heel normaal. Wil je partner iets anders dan jij? Voel je dan niet afgewezen. Je kunt elkaar wellicht in het midden vinden. Je hebt heel veel geluk als je altijd volledig seksueel met je partner matcht.”

21. ‘Ultieme seks’ (die je geprobeerd móét hebben) bestaat niet

„Soms verkondigen mensen dat er een ultieme vorm van seks is. Of dat nu BDSM, Tantra of vallei of piek-orgasmes zijn, dan wel gebruik van het nieuwste seksspeeltje. Iets wat je mee zou móéten maken. Probeer het gerust maar uiteindelijk bepaal jij wat jouw ultieme vorm van seks is, niemand anders.”

22. Eerlijke verhalen (vooral bij de mannen)

„Dat mannen altijd zin hebben in seks en seksueel moeten ‘presteren’ zijn ouderwetse ideeën, waar mannen last van kunnen hebben. Van hen wordt verwacht dat ze altijd initiatief tonen en hun wensen kenbaar maken, vrouwen leren nog te vaak zij zich seksueel moeten beheersen en hun grenzen aan moeten geven. Zo zijn er over alle genders achterhaalde opvattingen waardoor mensen zich ongemakkelijk voelen met hun lijf of seksualiteit.

Ontmoet je als man een vrouw tijdens het stappen en ga je met haar mee naar huis, dan vragen andere mannen vaak: ‘En? Hoe was de seks?’ Nog te vaak wordt er vanuit gegaan dat dit vanzelfsprekend is. Hadden de man en vrouw in dit voorbeeld geen zin in seks, dan zal hij dat niet snel vertellen en wordt de mythe in stand gehouden.”

23. Verschillende vormen van ‘consent’

„Een misverstand tegenwoordig is dat je voor of tijdens seks alles moet bespreken. Maar er zijn verschillende manieren om consent te checken. Je kunt dingen op een positieve manier zeggen, maar ook lichaamstaal, geluiden, handen begeleiden zijn allemaal vormen van consent afstemmen.”

24. De eerste keer of ontmaagding

„De enige die weet of iemand seks heeft gehad, is die persoon zelf. We associëren ontmaagding nog steeds met een penis in de vagina. Maar waarom is dat zo belangrijk? Betekent dat dan dat als twee vrouwen seks hebben, dit geen eerste keer kan zijn? We moeten af van de term ‘ontmaagding’. Het gaat om een seksuele ervaring, daar moeten we niet een zwaar ding van maken.”

25. Seksuele voorlichting

„Dit is veel meer dan ‘praten over seks’ en is een taak voor ouders, verzorgers en school. Relationele en seksuele vorming en opvoeding van kinderen en jongeren gaat over het aanleren van normen, waarden, communicatie- en andere sociale vaardigheden. Dit ondersteunt een gezonde ontwikkeling.

Ouders en verzorgers zijn vaak eerste aanspreekpunt, maar ook school speelt hierin een belangrijke rol. Kinderen brengen daar veel tijd door. School heeft als taak hen een veilige omgeving te bieden waar kinderen gezond opgroeien en zichzelf kunnen zijn. Met kennis die past bij hun leeftijd; over hun eigen lichaam, relaties, wensen en grenzen. Zodat kinderen gezonde keuzes kunnen maken en weerbaar zijn tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.“

