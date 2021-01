26 jaar en kandidaat voor D66: ‘Jongeren worden onderschat’

De Amsterdamse Carline van Breugel (26) is kandidaat kamerlid voor D66. Over tien weken beginnen de verkiezingen en maakt ze wellicht haar entree in ‘de wereld vol mannen in pak’. En daar mag volgens haar best wat aan veranderen.

Haar roots liggen in Brabant waar ze nog ieder jaar de carnavalstraditie voortzet. Inmiddels woont ze al een aantal jaar in Amsterdam. In haar vrije tijd zingt ze, draait ze graag plaatjes als DJ of rijdt ze motor.

Politieke ambitie

Carline van Breugel staat voor goed en toegankelijk onderwijs met gelijke kansen, ze wil meer inspraak van jongeren in beleid en diversiteit omarmen en normaliseren. Waarom maakt een 26-jarige dame een stap richting de Tweede Kamer? De politica was voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Daar ontdekte ze dat studerende jongeren meer worden geassocieerd met bier dan dat ze daadwerkelijk invloed krijgen op onderwijs. „Het onderwijs is in Nederland redelijk goed geregeld. Maar toch wordt advies van jongeren snel in de wind geslagen door politici. Dat frustreerde mij.”

Ze is in 2019 betrokken bij de oprichting van Coalitie-Y, een samenwerkingsverband tussen jongerenorganisaties, Tim Hofman en de ChristenUnie, en krijgt veel media-aandacht. Een bezoekje hier en daar bij premier Rutte, maar er moet meer gebeuren. „Ik raakte bevriend met een kamerlid en hij moedigde mij aan om te solliciteren als kandidaat-kamerlid. Hij zei: ‘Je bent jong, je hebt lef en dat hebben we nodig’.” De jonge politica begrijpt dat haar leeftijdsgenoten wellicht niet vooraan staan voor deze functie. „Doordat er amper rolmodellen zijn, is de politiek in gaan niet het eerste waar je als jong persoon aan denkt. Terwijl het wel heel belangrijk is dat wij daar zitten.”

Stem voor jongeren

Van Breugel laat zich niet gek maken en komt op de lijst. Volgens haar valt er nog wel het een en ander te winnen voor de jongere generatie. „Mijn streven is om zelf jongeren een stem te geven in de Kamer en om de de inspraak van jongeren vast te leggen“, vertelt ze. „Ik wil niet dat er met ons wordt gepraat wanneer het hen uitkomt. Jongeren verdienen structurele inspraak op het gehele beleid en er moet verantwoording worden afgelegd over wat er met deze input gebeurt.”

Ze benadrukt dat de huidige politieke verdeling weinig herkenning biedt voor jongeren. „Een politicus als Rob Jetten doet dat al een stuk beter. Maar helaas zijn er weinig mensen in de voorlinie die jong zijn. Wel zie je dertigers, maar voor een 18-jarige is die afstand nog steeds groot.” Daardoor zijn volgens de Amsterdamse de verschillen zichtbaar. „Wij zijn opgegroeid met internet en mobiele telefoon. We kennen een ander onderwijsstelsel, een andere opvoeding en problemen en kansen. Zonder jongeren in de Kamer wordt onze mening niet écht gehoord, wij moeten er dus zelf zitten.”



Carline van Breugel kijkt op tegen feminiene leiders

De D66-kandidate komt uit een gezin waar weinig over politiek gesproken werd. Waar haar politieke ambitie dan vandaan komt? „Het begon bij het bemoeien in de leerlingenraad op de middelbare school. Later volgde LAKS, de belangenbehartiger voor middelbare scholieren en daarna de studentenvakbond.”

Ze kijkt op tegen feminiene leiders als Jacinda Ardern. De huidige premier van Nieuw-Zeeland. „Veel vrouwen verharden in een masculiene cultuur. Ardern toont nederigheid en laat haar emoties zien. Ze hanteert geen agressieve aanpak. Dat vind ik mooi. Ik wil ook zo vrouwelijk en charmant blijven. Waarom moet het zo stijf. Als ik oude mannen in pak zie debatteren dan voel ik me niet verbonden.”

Vrouwen aan de top

De Amsterdamse politica is biseksueel en deelde afgelopen weekend haar publieke coming out via het instagram account van l’Homo. Ze wil zich mede via haar Instagramaccount inzetten voor het normaliseren van diversiteit en hoopt dat over vier jaar uit de kast komen overbodig is geworden.

Daarnaast ziet ze graag meer vrouwen aan de top. „Momenteel zitten er minder vrouwelijke politici in de kamer dan vijftien jaar geleden. Dat hoort eerlijk verdeeld te zijn. Het argument dat je kwaliteit inlevert wanneer je voor diversiteit kiest, vind ik onzin. De VVD gebruikt dit argument nog steeds.” Ze vertelt dat het haar als vrouw regelmatig overkomt dat mensen haar in de Tweede Kamer ‘schatje’ noemen. „Uiterlijk speelt dan een rol en ze nemen je niet al te serieus.” Volgens haar is een gelijke balans belangrijk voor het debat. „Ik hoop dat Sigrid Kaag minister president wordt, dan krijgen jonge vrouwen eindelijk een voorbeeld.”

Activistisch karakter

Ze heeft een activistisch karakter en legt uit waarom demonstreren helpt. „Door actie te voeren, laat je zien waar je voor staat. Mensen weten vaak niet eens dat er een probleem is. Dan belandt het aan de keukentafel en zet je bepaalde thema’s op de agenda. Willen ze niet luisteren? Zoek de publieke opinie op en spreek je uit.” Volgens haar ontbreekt het de jongere generatie niet aan maatschappelijke interesse en worden ze onderschat. „Kijk naar de klimaatdemonstraties en Black Lives Matter, we zijn geen kinderen meer.”



Over tien weken beginnen de verkiezingen. Waarom je volgens Carline van Breugel moet stemmen? „Met jouw stem kies je een voor een bepaalde richting in het land. Laat van je horen, ook al kun je je wellicht niet volledig vinden in een partij. En ik zou iedereen aanraden om op een jonge politicus te stemmen zodat wij echt wat te zeggen krijgen.”

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Carline van Breugel staat op plek 32 van de kandidatenlijst van D66.

