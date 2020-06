Coalitie-Y pleit bij premier Rutte voor structurele jongereninspraak

Een structurele inspraak voor jongeren is snel nodig in de herstelperiode die nu aanbreekt. Dat eist Coalitie-Y naar aanleiding van de oproep van premier Rutte om jongeren mee te laten denken over oplossingen voor de coronacrisis. „Dit is erg belangrijk. Want als het met de Nederlandse jongeren niet goed gaat, gaat het met onze hele maatschappij niet goed’’, geeft Tim Hofman, in 2019 met CU-partijleider Gert-Jan Segers mede-initiator van Coalitie-Y, aan.

De partijen (NJR, ISO, CNV Jongeren, LSVb, PerspectieF en JOB) hebben binnen Coalitie-Y de handen ineengeslagen met LAKS, FNV Young & United, Jonge Klimaatbeweging en KEK om tot een eisenpakket te komen dat jongereninspraak structureel moet versterken, tijdens en na deze coronacrisis. Vanmiddag rond 16.00 uur hebben de jongeren een eerste gesprek met premier Mark Rutte.

Uitgangspositie was al slecht

Al vóór de uitbraak van Covid-19 hadden jongeren een slechte uitgangspositie, zo geven zij aan. „Wij hebben te maken met oplopende studieschulden, onzekerheid op de arbeidsmarkt, krapte op de woningmarkt en een klimaatcrisis. Het gevolg van het coronavirus creëert een situatie waarin generatie Y en Z extra hard getroffen worden. Onderwijs op afstand werkt niet voor iedereen, wat de kansenongelijkheid vergroot. Vaak vallen jongeren buiten de boot bij compensatiemaatregelen voor inkomensverlies’’, aldus Coalitie-Y in een vanmorgen vrijgegeven statement.

Drie eisen

De jongeren hebben drie duidelijke eisen. Ze beogen dat het kabinet op dit trio aan punten per direct actie onderneemt. Ten eerste beoogt Coalitie-Y directe betrokkenheid van jongeren bij de inrichting van de anderhalvemetersamenleving, de compensatiemaatregelen en de herstelplannen. Bovendien zetten de samenwerkende jongeren in op een wet voor het welzijn van toekomstige generaties. En drie: Coalitie-Y wil financiële ondersteuning en participatiemogelijkheden van jongeren, zowel lokaal als nationaal.

Jongerenexpertteam

Wat betreft hun eerste eis, stelt Coalitie-Y dat het essentieel is dat de belangen van jongeren op korte termijn beter worden vertegenwoordigd in de aanpak van de coronacrisis. Door naast het OMT en bestaande expertteams een jongeren-expertteam op te richten, wordt deze betrokkenheid gewaarborgd. „Het jongeren-expertteam kan gedurende de crisis het kabinet gevraagd en ongevraagd advies geven over de niet-medische aspecten van deze periode. In dit team zitten afgevaardigden van jongerenorganisaties die in nauw contact staan met een grote achterban van jongeren, wetenschappers met expertise op dit vlak en beleidsmakers die werkzaam zijn met jongeren’’, zo stellen zij.

Situatie jongeren dramatisch

Over hoe nijpend de situatie nu voor jongeren is, is Tim Hofman glashelder. „Het is dramatisch. Sommige situaties worden nu door de coronasituatie pijnlijk blootgelegd. Kijk bijvoorbeeld naar de banenmarkt. Die is voor veel jongeren gestoeld op flex-contracten. Of neem de schijnconstructies als zzp’er zijn, zoals met bezorgdiensten. En wat viel er in de coronacrisis als eerste om? Precies, dat! Neem de WW-aanvraag van jongeren tussen de 15 en 25 jaar; die kende afgelopen maart een toename van liefst 185 procent. Toen lagen we nog maar net een paar weken stil. Als er binnen zo’n korte tijd zulke hoge cijfers de kop opsteken, dan klopt er iets niet aan je systeem. Jongeren moeten ook onderdeel zijn van de motor van de maatschappij. Daarom zeggen we: Overheid, kijk nu ook naar ons, de Generatie-Y.’’

Tijd om te organiseren

Volgens Hofman deugt er voor jongeren nog veel meer niet. „Kijk naar hun positie op de huizenmarkt. Of neem het leenstelsel dat niet deugt. Door corona zie je nu onderwijs op afstand. Dat is een hellend vlak. Er viel al veel winst te behalen op onderwijs, maar als we het nu ook nog op afstand gaan doen, is het iets dat niet goed gaat uitpakken. Onderzoek wees onlangs al uit dat 52 procent van onze generatie zich niet of nauwelijks gehoord voelt door de overheid. Dat klopt ook. Daarom is het tijd om ons nu te organiseren.’’

Oprichting Denktank-Y

Coalitie-Y pleit niet alleen voor een generatietoets, maar ook voor financiële ondersteuning en participatiemogelijkheden. „Het gaat dus allemaal over inspraak’’, vertelt Hofman. „Het is tevens een opzetje naar meer, want we hebben nu ook Denktank-Y gelanceerd. Dat is een tool om oplossingen voor generatieproblemen te verzamelen en op tafel te leggen in Den Haag. We beogen om inspraak van jonge mensen, en de ideeën en oplossingen voor onze huidige problemen, graag structureel te kunnen poneren bij onze beleidsbepalers. We zullen als Denktank-Y een korte schakel gaan vormen tussen de burgers tot 35 jaar enerzijds, en de politiek anderzijds. Dit is niet alleen ten behoeve van onze generatie, maar van de hele maatschappij. Want als het met de jongeren niet goed gaat, dan is er geen goed fundament in de totale samenleving.’’

Volwaardig gesprekspartner

Hofman weet dat vele jongerenorganisaties al jaren bezig zijn om in politiek Den Haag structureel een voet tussen de deur te krijgen. „Maar we kunnen nu mooi als één groep naar de regering toe en zeggen: ‘Luister: dit speelt er, dit zou een oplossing kunnen zijn en zie ons als volwaardig gesprekspartner.’ De afzonderlijke jongerengroepen binnen Coalitie-Y hebben gedeelde waarden en belangen. Kamerleden, kabinet en politieke machtshebbers moeten weten wat er bij de jeugd speelt. Daarom willen wij als Coalitie-Y graag als een spil daartussen fungeren.’’

Wat betreft Coalitie-Y is het gesprek van vandaag met premier Rutte dan ook niet eenmalig. „We gaan zorgen dat we continu in gesprek blijven met mensen met de macht’’, besluit Hofman.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.