Grote kans dat het kabinet valt, Rutte zwijgt over overlevingskans

De kans dat het kabinet valt, is groot. Na de toeslagenaffaire hebben al meerdere mensen – politici en ‘normaal’ – geroepen om het aftreden van het gehele kabinet, incluis premier Mark Rutte. Rutte zelf zwijgt echter over de overlevingskans van zijn kabinet.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat onder zware druk. SP-Kamerlid Renske Leijten zei al dat ze vond dat het hele kabinet weg moet vanwege de toeslagenaffaire. Zij bijt zich, samen met CDA’er Pieter Omtzigt al jaren vast in het dossier. Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver vindt dat dit kabinet niet langer kan blijven zitten.

Zelfs, of misschien juist logischerwijs, ook de gedupeerde ouders vinden dat het kabinet moet opstappen. „Wij zeggen het vertrouwen in deze regering op en vragen de heren en dames naar huis te gaan en niet meer terug te komen”, schreven de ouders in een open brief aan het kabinet.



Goeie brief namens de ouders van de toeslagenaffaire met een aantal goeie aanbevelingen die de menselijke maat dienen. Ik zou er aan toe willen voegen dat de overheid niet geautomatiseerd mag komen tot oordelen rond de intentie van burgers bij geconstateerde overtredingen. https://t.co/xW802Y8o0L — Tijmen Wisman (@TijmenWisman) January 13, 2021

Rutte: ‘Morgen praten wij opnieuw’

„Morgen praten wij opnieuw over de inhoudelijke reactie op het rapport over de toeslagen, en dan komt vermoed ik ook de politieke vraag aan de orde”, zei premier Rutte over de situatie. Hij wilde verder niet vooruitlopen op de uitkomst van de ministerraad.

Gisteren stapte PvdA-leider Lodewijk Asscher op. In het vorige kabinet was hij de minister van Sociale Zaken, en dus nauw betrokken bij de toeslagenaffaire. De premier wilde niet zeggen of het vertrek van Asscher de druk op het kabinet verhoogt om ook voortijdig op te stappen.



Ik vraag mij af:

Als het kabinet valt…

Wie voert er beleid betreffende corona?

Want actie is nu wel echt nodig. Vermoed dat alles wel verder door zal gaan, het leven komt niet stil te liggen omdat een kabinet valt toch? — Marretje 🌹 #IkDoeWelMee ⭕ (@ZegmaarMarretje) January 13, 2021

Toeslagenaffaire

De Belastingdienst merkte duizenden ouders onterecht als fraudeurs aan. Een parlementaire commissie kwam met een keihard oordeel over de affaire. Het kabinet heeft al verscheidene malen over een inhoudelijke reactie op het rapport gesproken.

Vandaag komt die reactie naar buiten in een lange brief. Daar wordt meer openheid richting Kamer beloofd. Verder gaat het over de aanpak van discriminatie en veranderingen bij uitvoeringsinstanties. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe gedupeerden verder kunnen worden geholpen. De plannen van het kabinet gaan honderden miljoen euro’s kosten, melden ingewijden.



