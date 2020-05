Jetten (D66) leest voor: ‘Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht.’

View this post on Instagram

Vandaag is het 17 mei, de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo, Bi-, Trans- en Interseksefobie. Iedereen verdient de vrijheid en veiligheid om altijd en overal, zichtbaar zichzelf te kunnen zijn. Dit is helaas niet vanzelfsprekend. We zijn pas écht vrij als iedereen dat is. Spreek je daarom uit voor vrijheid, solidariteit, verbinding, gelijkwaardigheid en diversiteit en laat zien dat niemand er alleen voor staat! Alleen samen staan we sterk. 💜 Doe mee en maak gebruik van de Instagram filter. Deze is te vinden op ons profiel. Dit is een gezamenlijke oproep van meerdere LHBTI+ organisaties, voor meer informatie kijk op www.17mei.nl #17mei #spreekjeuit #SamenSterk #breakingthesilence #lhbti #lgbti #lgbtiq #community #steun #verbinding #vrijheid #diversiteit #gelijkwaardigheid #solidariteit #connection #diversity #equality #solidarity #freedom #zichtbaarjezelfzijn #COC #TNN #NNID #IDAHOT #IDAHOBIT