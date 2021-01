Rijangst heerst onder kwart van de Nederlandse jongeren

Autorijden kan gezien worden als een extra luxe. Je rijdt even snel naar de supermarkt wanneer het regent, of je rijdt als het net wat te koud aanvoelt, snel naar een pakketpunt om dat pakketje op de post te doen. Maar niet iedereen pakt daarvoor liever de auto. Uit onderzoek van Diks Verzekeringen blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse jonge automobilisten rijangst heeft.

Het onderzoek is gedaan onder 1.108 Nederlanders jonger dan 30 jaar (met een rijbewijs). Het vertrouwen in andere weggebruikers en het gebrek aan rijervaring zijn de twee grootste oorzaken van deze rijangst.

Rijangst veroorzaakt door spanning achter het stuur

Automobilisten die dertig jaar of ouder zijn, vinden het minder spannend achter het stuur. Zo heeft slechts één op de tien van hen rijangst, en wantrouwt bijna een derde de medeweggebruikers. „Ik begrijp dat het extra spannend is om achter het stuur te kruipen als je je rijbewijs pas hebt”, zegt Marc Diks van Diks Verzekeringen. „Het lijkt er overigens niet op dat die extra spanning gegrond is. Uit onze gegevens blijkt namelijk dat dertigers het vaakst betrokken zijn bij schade. Jongeren mogen dus best wat meer ontspannen achter het stuur zitten.”

De angst voor een ongeluk

De vrees voor een ongeluk is een belangrijke reden voor rijangst. Een op de vijf respondenten is bang om schade te rijden, en tien procent is bang om de snelweg op te gaan. Twaalf procent van de ondervraagden vermijdt autorijden daarom zoveel mogelijk.

Tips voor rijangst

Rijinstructeur Chaimae van Rijschool Drive 2 Drive in Amsterdam weet wel raad met mensen die bij haar komen met rijangst. „Geef hen het zelfvertrouwen, dat ze het echt wel kunnen”, vertelt ze aan de telefoon. Maar wat als de persoon het even niet ziet zitten, en in tranen uitbarst? Ook daar heeft ze een oplossing voor. „We stoppen dan even aan de kant om erover te praten. Het is dan aan de persoon of we verder gaan of niet. Als diegene dat niet wil, neem ik later op de dag altijd even contact op met hem of haar. Een band creëren geeft een vertrouwd gevoel.”

Ook rijinstructeur Alette van der Heide van Autorijschool Top in Hilversum heeft een aantal tips voor rijangst. „Laat ze allereerst beginnen in een buitenwijk en laat ze dan steeds iets meer de drukte opzoeken”, vertelt ze aan de telefoon. Ook geeft ze aan dat op de ademhaling letten en schouders laten hangen helpt. Daarnaast geeft ze als tip om het stuur losjes vast te houden, en het niet zogezegd ‘vast te knijpen’.

