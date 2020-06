De Dam loopt vol voor #BlackLivesMatter-protest

In verschillende delen van de wereld zijn protesten gehouden tegen het politiegeweld in Amerika. Ook op de Dam vindt een protest plaats.

In Nederland begon maandagmiddag om vijf uur het #BlackLivesMatterNL-protest. Op social media is te zien hoe de Dam volloopt met betogers. Organisatoren roepen op de regels in acht te nemen.

Daarmee wordt onder andere gedoeld op de anderhalve meter afstand in acht houden, een masker en handschoenen dragen. Er staan kruizen op de grond waar mensen moeten staan, maar drukte maakt dat lastig. Wel hebben veel mensen een mondkapje op ter bescherming. Ook wordt opgeroepen de wetshandhaving niet te belemmeren en de aanwijzingen van autoriteiten op te volgen.

Dood George Floyd

Aanleiding tot het protest is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed en wat leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden.

De betogers hebben borden mee met daarop teksten als Black lives matter en The future is coloured. De demonstratie is een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL.

Metro-collega Lisa Vermeij is op de Dam en deelt een aantal foto’s. Ze laat weten dat de Kalverstraat inmiddels ook vol begint te lopen.

Op Facebook is een livestream van de demonstratie te vinden.

OFFICIAL LIVESTREAM Solidarity protest against anti-black violence in the US and EU Gepostet von Zwarte Piet is Racisme am Montag, 1. Juni 2020

Protesten in Londen en Berlijn

De dood van George Floyd heeft ook in buitenlandse steden tot protesten geleid. In Berlijn kwamen volgens de politie zondag circa 1500 mensen bijeen om tegen Amerikaans politiegeweld te demonstreren. In de Duitse hoofdstad was er zaterdag al een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade, in München een kleine betoging zondag voor het consulaat.

In Londen hebben betogers volgens de BBC de grootste betoging sinds de invoering van de lockdown vanwege het coronavirus gehouden op Trafalgar Square. Ze blokkeerden de weg naar de Amerikaanse ambassade. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. In Toronto hebben volgens de deelnemers zeker 4000 mensen in optocht tegen het politieoptreden in het buurland betoogd.

Enorme protesten

De dood van Floyd, na een chaotische en uiterst hardhandige arrestatie door vier agenten in Minneapolis, heeft in de VS tot enorme protesten geleid. Er zijn sinds woensdag naar schatting wel 4000 relschoppers of betogers gearresteerd. In meer dan twintig staten is de Nationale Garde te hulp geroepen om het geweld de kop in te drukken. Vlakbij het Witte Huis in Washington is op meerdere plaatsen brand gesticht.

Er komen jaarlijks in de VS circa duizend mensen om het leven door politiegeweld (cijfers uit 2018). Tussen de vijftig en zestig agenten worden tijdens hun werk gedood door criminelen of verdachten. Het aandeel van Afro-Amerikanen in de misdaad is gezien de omvang van de bevolkingsgroep erg hoog, zowel in het aantal daders als slachtoffers. In 2018 was bijna een kwart van de mensen die de politie doodschoot Afro-Amerikaans. De circa 40 miljoen Afro-Amerikanen staan voor bijna 13 procent van de bevolking.

Muziekindustrie is dinsdag stil

Verschillende artiesten reageerden al op de dood van Floyd, verschillende platenlabels volgen nu ook. Maatschappijen als Sony Music, Universal Music, Columbia Records en Warner Music Group laten weten ‘Black Out Tuesday’ te steunen en dus ook dinsdag een dag stil te blijven op de sociale media.

Naast het steunen van de actie om ‘een dag afstand te nemen van werk’ en samen te komen als gemeenschap, nemen labels ook andere maatregelen. Zo brengt Interscope Records deze week helemaal geen muziek uit. Bij Universal Music komt een speciale projectgroep om meer te doen voor inclusiviteit en sociale gerechtigheid. Bij Apple Music gaan meerdere radioshows dinsdag niet door.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.