Winnaressen van de Elfstedentocht nu pas officieel beloond

Wist je dat de vrouwelijke winnaars van de Elfstedentocht nooit erkend werden voor hun prestatie? Maandagavond, tientallen jaren na dato, ontvingen de dames alsnog hun eretitel.

Maandagavond werden Lenie van der Hoorn, Tineke Dijkshoorn en Klasine Seinstra gehuldigd als winnaressen van de Elfstedentocht. In de talkshow M, van Margriet van der Linden, werd aandacht besteed aan de vrouwelijke schaatssters, die nooit de credits kregen die zij verdienden. Waarom? Omdat er destijds geen eigen vrouwenklassement was en dat betekende geen krans bij de finish.

‘Toch nog eren’

In de aflevering van gisteravond kregen de sportvrouwen uit handen van Wiebe Wieling, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, een officiële oorkonde en een Elfstedenvaas. Wieling zegt over de ietwat late huldiging: ,,We zaten wel een beetje met de situatie in onze maag. Natuurlijk kunnen we het verleden niet meer veranderen, maar we willen jullie op deze manier toch nog eren.”

De drie schaatssters krijgen ook een plekje op de sokkel van het monument De Elfstedenrijder in Leeuwarden. Ook de namen van de andere negen winnaressen worden daar in gegraveerd. Van der Hoorn pakte de titel in 1985, een jaar later volgde Dijkshoorn en in 1997 gaat Seinstra als eerste vrouw over de finish. Zij zijn de laatste drie winnaressen van de Elfstedentocht.

Weer geen Elfstedentocht