5 nieuwtjes van vandaag: minder seks in derde golf tot betalen voor plastic fruitzakje

Wel op de hoogte blijven van het nieuws, maar niet alle tijd van de wereld? Onze Metrobot praat je bij en varieert dagelijks met groot en klein nieuws.

Geen zin om te luisteren? Hier gaat onze Metrobot het over hebben:

Steeds meer jongeren kruipen achter het stuur zonder rijbewijs. Het afgelopen jaar betrapte de politie ruim 5000 jongeren op het rijden zonder rijbewijs. Het gaat om jongeren tussen 12 en 17 jaar oud en experts denken dat de lockdown een rol speelt bij de stijging. De anderhalvemeterregel wordt in bed steeds vaker nageleefd. Nederlanders hebben tijdens de derde golf dan ook veel minder seks, blijkt uit onderzoek. Bijna een kwart van de Nederlanders doet het minder en met name mannen missen fysiek contact. Herkenbaar, of wil je gewoon even verder lezen? Dat kan hier! Vanaf vanavond zes uur mogen passagiersvluchten uit India niet meer landen in Nederland. Dat heeft het kabinet zondagavond besloten. India gaat gebukt onder een enorme coronagolf en heeft al vijf dagen op rij een wereldwijd record aantal besmettingen. Zuurstof en medicijnen gaan nu vanuit Europa richting India. Het einde van het plastic groente- en fruitzakjes-tijdperk: Om het plasticverbruik terug te dringen, moeten klanten van Albert Heijn en Aldi vanaf nu gaan betalen voor een zakje dat ze gebruiken voor groente en fruit. Al maakt Aldi wel eerst even alle plastic zakjes nog op en bij sommige Appies krijg je deze week een gratis nylon tasje. Hier lees je meer. De Oscar voor beste buitenlandse film is voor het Deense ‘Druk’ en daar zit een Nederlands tintje aan. Druk werd mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films. De geëmotioneerde Deense regisseur droeg de prijs op aan Ida, zijn dochter die tijdens de opnames verongelukte.

De Metrobot staat op Koningsdag even uit, maar woensdag is-ie er weer in vol ornaat en met het nieuws in iets meer dan 100 seconden. Mooie dag, en morgen ook, en tot woensdag!