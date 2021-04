We doen ‘het’ minder in de derde golf: ‘Ons seksleven blijkt somber’

Nederlanders doen ‘het’ minder tijdens de derde lockdown. Dat blijkt uit een onderzoek van Christine le Duc. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de Nederlanders minder seks heeft tijdens de derde golf.

Tijdens de lockdown van de eerste golf was seks een favoriet in het tijdverdrijf tijdens het thuiszitten, maar dat is nu wel anders. 22 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat ze minder seks hebben dan normaal tijdens de derde golf. De lockdown is ook juist de reden dat er minder gebeurt tussen de lakens.

Seksleven ‘somber’ in derde golf

„Waar we in de eerste golf niet van elkaar af konden blijven doordat we meer thuis waren en er daarom in de tweede golf een babyboom ontstond, blijkt ons seksleven in de derde golf bijzonder somber en stressvol”, legt Audrey van Ham, CEO van Christine le Duc, uit bij De Telegraaf.

Ruim elf procent van de ondervraagden zegt minder vaak in de stemming te zijn. Tien procent geeft aan dat het komt omdat de kinderen vaker thuis zijn en nog eens tien procent ervaart meer stress en slaat daarom een keer over. Ook een reden is dat we minder tijd voor onszelf hebben dan een jaar geleden.

Behoefte aan seks

Maar vaak is de zin er wel, maar wordt het toch niet gedaan. Van de ondervraagden blijkt de helft meer behoefte te hebben aan seks, maar geeft zestig procent toch aan het niet vaker te doen. Het is niet bekend of deze ondervraagden single zijn of een relatie hebben. Met name mannen missen fysiek contact. 66 procent van de mannen geeft aan te weinig fysiek contact te hebben, tegenover 33 procent bij de vrouwen.

„Blijkbaar zorgen vrouwen beter voor zichzelf, aangezien uit dit onderzoek blijkt dat ze tijdens de lockdown massaal lingerie en love toys hebben aangeschaft”, zegt Van Ham. Het baart de CEO zorgen dat veel mensen in deze periode niks hebben bijgeleerd of ontdekt op seksueel gebied. „Het seksleven in de derde golf is zeer treurig.”