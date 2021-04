Steeds meer jongeren kruipen zonder rijbewijs achter het stuur

Steeds meer jongeren kruipen achter het stuur zonder rijbewijs. Het afgelopen jaar betrapte de politie ruim 5000 jongeren op het rijden zonder rijbewijs. Experts denken dat de lockdown een rol speelt bij de stijging.

Het gaat om jongeren tussen 12 en 17 jaar oud, die op de bon geslingerd worden omdat ze zonder rijbewijs een ritje maken in een auto, of op een motor of scooter. Vorig jaar kregen maar liefst 5130 jongeren een boete en dat is bijna 30 procent meer dan voorgaande jaren. Toen kregen jaarlijks zo’n 4000 jongeren een prent, zo blijkt uit cijfers die EenVandaag opvroeg bij het Openbaar Ministerie.

Rijden zonder rijbewijs gevolg van verveling

Het is een opvallende stijging omdat het totale aantal verkeersboetes vorig jaar juist afnam. „We merken al langer dat meer minderjarigen zonder rijbewijs rijden. Het wordt bijna normaal gedrag”, zegt Rosanne Som de Cerff van stichting Halt. Dat de cijfers in 2020 zo hard stegen, zou volgens haar kunnen komen door de coronapandemie. „De verveling is nog groter en de wachttijden voor rijlessen en examens zijn veel langer.”

En ook jongerenorganisatie TeamAlert, die de afgelopen maanden onderzoek deed naar jongeren die rijden onder rijbewijs, merkt dat steeds meer minderjarigen achter het stuur kruipen. De stijging verrast hen echter niet. „Wij krijgen die signalen van jongeren al langer en ze worden lang niet allemaal betrapt door de politie”, zegt Tom Plaum tegen EenVandaag. Volgens hem gaan jongeren op zoek naar vrijheid en plezier en willen ze niet wachten tot ze achttien zijn. Maar niet alle jongeren kruipen volgens Plaum om die reden achter het stuur. „Anderen doen het om een rijvaardigheid op peil te houden nu veel rijlessen zijn uitgesteld.”

Strafblad als je gepakt wordt

Stichting Halt schat dat het in de meeste gevallen, ongeveer driekwart, gaat om jongeren die zonder rijbewijs op de scooter springen. In een kwart van de gevallen zijn het jongeren die autorijden. Volgens Plaum gebruiken de meeste jongeren stiekem de auto van hun ouders, of rijden ze op de scooter van een oudere vriend of vriendin. „Wat ze niet beseffen is dat ze niet verzekerd zijn als ze een ongeluk veroorzaken en dat ze een strafblad krijgen als ze gepakt worden.”