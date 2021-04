Nederland weigert vluchten uit India, waar coronarecords zich opstapelen

Vanaf vanavond 18.00 uur mogen passagiersvluchten uit India niet meer landen in Nederland. Dat heeft het kabinet zondagavond besloten. India gaat gebukt onder een enorme coronagolf en heeft al vijf dagen op rij een wereldwijd record aantal besmettingen.

Met het vliegverbod hoopt het kabinet samen met het RIVM te voorkomen dat er mutaties van het coronavirus uit het land meekomen. De Indiase variant is nog niet aanwezig in Nederland. Toch lijkt een vliegverbod dit slechts te kunnen uitstellen. Het is nog niet bekend hoe gevaarlijk en besmettelijk de Indiase variant van het virus is.

Vliegverbod India

Nederland is niet het eerste land dat een vliegverbod instelde voor India. Eerder sloten onder meer Canada, het Verenigd Koninkrijk en Italië het luchtruim al voor Indiase passagiersvliegtuigen. Vanaf 18.00 uur zal dat ook gelden voor Schiphol. Daar landen wekelijks zo’n zeven vluchten vanuit India. Een groot deel van de reizigers stapt in ons land over. Het invliegverbod geldt tenminste tot 1 mei 0.01 uur. Vrachtvluchten en medische vluchten mogen wel nog steeds in ons land landen.

Recordaantal besmettingen

Intussen blijft de situatie in India verslechteren. Op 22 april zette het Aziatische land met 1,3 miljard inwoners al een twijfelachtig record neer van 300.000 besmettingen. Inmiddels is dat in de afgelopen dagen opgelopen naar momenteel 352.991 besmettingen op één dag. Het totaal aantal sterfgevallen steeg in deze periode van 185.000 naar 195.000. De ziekenhuizen liggen vol en crematoria kunnen het aantal lijken al dagen niet meer aan.

Noodhulp India

De Europese Unie zei zondag toe snel hulp te sturen. Deze hulp uit zich vooral in zuurstof en medicijnen, waar een groot tekort aan is. Ook gaf Nederland 2,5 miljoen euro aan het Rode Kruis voor noodhulp, waarvan er een miljoen bestemd is voor India. Eerder deze maand pompte Nederland ook nog eens 40 miljoen euro extra in het Covax-programma. Dit internationale programma zorgt ervoor dat arme landen ook beschikking hebben over vaccins. Een deel hiervan gaat ook naar India.