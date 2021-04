De Oscars: succes vol emoties mét Nederlands tintje

Oké, het is dan wel geen Carice van Houten, Michiel Huisman of Martin Koolhoven die het gouden beeldje in de wacht sleepte, toch zit er wel een Nederlands tintje aan de Oscar voor beste buitenlandse film, die uit Denemarken komt.

Denemarken heeft met de tragikomedie Druk van regisseur Thomas Vinterberg de Oscar voor beste buitenlandse film gewonnen. Druk werd mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films. De film, die in de Verenigde Staten uitkwam als Another Round, was bij de bookmakers al favoriet. „Yes, Yes, YES wat zijn we trots op onze Deense coproductie!”, reageert Topkapi Films uitgelaten en met heel veel sterren en vuurwerk op Instagram.



Winnende film Oscars

De film, die eerder deze maand al een BAFTA won, vertelt over vier docenten, gespeeld door onder anderen Mads Mikkelsen, die bij wijze van experiment voortaan met alcohol op voor de klas gaan staan. De Deense productie is is later dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien.

Druk was in zijn categorie niet de enige film met een Nederlands tintje die kans maakte op een beeldje. Ook de Bosnische Srebrenica-film Quo vadis, Aida?, met daarin onder meer de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga, was genomineerd. De film over de val van de enclave in 1995 en de daaropvolgende genocide is mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf N279.

Oscars: ‘Wonder’

Druk-regisseur Vinterberg sprak in het dankwoord over zijn overleden dochter, Ida. Zij overleed toen de regisseur net vier dagen aan het draaien was door een auto-ongeluk. „We missen haar en ik hou van haar”, zei de regisseur geëmotioneerd. „We hebben deze film voor haar gemaakt. Het is een monument voor haar.” Vinterberg noemde het een wonder dat hij een Oscar heeft gewonnen. „Jij was een onderdeel van dit wonder. Misschien heb je ergens aan een paar touwtjes getrokken. Maar deze is voor jou.”



Netflix Two Distant Strangers

De Nederlandse producente Sofia Sondervan won zondagnacht geen Oscar voor haar korte film The Letter Room. De prijs ging naar de Netflix-film Two Distant Strangers. The Letter Room, met Star Wars-acteur Oscar Isaac in de hoofdrol, beleefde in 2020 de première op het Tribeca Filmfestival en maakte sindsdien een zegetocht langs allerlei festivals. Isaac speelt in de film een bewaker, Richard, die post controleert en rondbrengt in een gevangenis. Richard wordt steeds meer geraakt door de brieven die een van de gevangenen ontvangt van zijn geliefde en raakt daardoor steeds dieper betrokken bij diens lot.

Grote winnaar Oscars

Nomadland is met drie beeldjes de grote winnaar geworden bij de Oscars. Het drama werd uitgeroepen tot beste film, Chloé Zhao won als tweede vrouw ooit de Oscar voor beste regie en Frances McDormand kreeg het beeldje voor beste actrice.

Nomadland gold op voorhand al als een van de grote favorieten. Het drama gaat over een vrouw (Frances McDormand) die weduwe en werkloos is geworden en met een busje door de Verenigde Staten besluit te trekken. Onderweg bouwt ze een band op met andere ‘nomaden’. Frances McDormand is de zevende acteur die een derde Oscar in ontvangst neemt; eerder won zij de prijs voor Fargo en Three Billboards outside Ebbing Missouri. De actrice riep in haar dankwoord het publiek op de film, die in Nederland vanaf 30 april op Disney+ te zien is, zoveel mogelijk op het grote doek te gaan kijken.