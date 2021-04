Griekenland duwt vluchtelingen terug op zee: ‘Klappen in gezicht’

De Griekse staat ontvangt vandaag een aanklacht voor de onjuiste behandeling van vluchtelingen. De aanklacht impliceert dat Griekenland vluchtelingen zou hebben mishandeld en daarna zou hebben achtergelaten in reddingsboten op open zee.

De organisatie Legal Centre Lesvos, een groep van advocaten die opkomen voor de vluchtelingen, dient vandaag de aanklacht in bij het Europese Hof voor de Mensenrechten. Het gaat om een incident van afgelopen oktober. Toen vertrok een vissersboot met 200 vluchtelingen, waaronder 40 kinderen, vanaf het Turkse Marmaris richting het Italiaanse vasteland.

Het vluchtelingen-incident

Na wat problemen door het stormachtige weer, kwam de boot uit voor de kust van Kreta. De autoriteiten in Griekenland stuurden daarop een macht van acht boten bemand met onder andere commando’s. Volgens getuigenverklaringen namen de commando’s geld, paspoorten en telefoons in beslag en werd daarbij licht fysiek geweld niet geschuwd. Na vijf uur begeleidden de Griekse soldaten de vluchtelingen naar reddingsboten die de Turkse kustwacht pas 24 uur later zonder eten, drinken of reddingsvesten op zee vond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

[1/16]𝐍𝐄𝐖 𝐂𝐀𝐒𝐄 𝐅𝐈𝐋𝐄𝐃 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍𝐒𝐓 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐂𝐄 𝐈𝐍 @ECHR_CEDH, 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐀𝐒𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐏𝐔𝐒𝐇𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐎𝐕𝐄𝐑 𝟏𝟖𝟎 𝐌𝐈𝐆𝐑𝐀𝐍𝐓𝐒 𝐂𝐀𝐔𝐆𝐇𝐓 𝐈𝐍 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐌 𝐍𝐄𝐀𝐑 𝐂𝐑𝐄𝐓𝐄

Press release in GR, EN:https://t.co/mSM6zqH77e pic.twitter.com/rzG30srjtP — Legal Centre Lesvos (@lesboslegal) April 26, 2021

Een ooggetuige onder de schuilnaam Mahmoud is afkomstig uit Syrië en kan het incident nog zo voor zich halen. „Het was alsof ik naar een film keek. Ze sprongen al schreeuwend en bewapend met messen en geweren aan boord”, zo vertelt hij aan The Guardian. Hij verklaart ook: „Zij sloegen mij in het gezicht waardoor mijn bril brak.”

Vluchtelingenbeleid Griekenland

In de aanklacht is terug te vinden dat de Griekse staat deze wijze van terugduwen als ‘goed gebruik’ heeft opgenomen sinds maart 2020. Toen gooide Turkije de deur naar Europa open voor de vier miljoen vluchtelingen in het land. Als reactie radicaliseerde Griekenland zijn vluchtelingenbeleid. Het incident dat in deze aanklacht naar voren komt, is dus een teken van dat nieuwe beleid.

De precieze cijfers achter deze ontwikkeling ontbreken tot nog toe. Maar via mensenrechtenorganisaties en journalisten zijn honderden meldingen gedaan van soortgelijke gevallen. Het beschreven incident is uniek omdat hierbij fysiek en mentaal geweld aanwezig was. Maar in verreweg de meeste gevallen onderschept de kustwacht van Griekenland de bootjes. Waarna de Grieken de motoren uit de boten halen en terug geleiden richting Turkse wateren in de hoop dat zij daar gevonden worden.