Geen gratis plastic zakjes voor je groente en fruit meer bij Albert Heijn en Aldi

Enkele jaren geleden werd het plastic tasje al zoveel mogelijk verbannen uit Nederlandse supermarkten en moet je er sindsdien voor betalen. Bij de Albert Heijn en de Aldi moet je voortaan ook betalen voor je groente- en fruitzakje.

Om het plasticverbruik nog verder terug te dringen, moeten klanten van Albert Heijn en Aldi vanaf heden gaan betalen voor een zakje die ze gebruiken voor groente en fruit. Dat heeft een woordvoerder laten weten aan NU.nl. Ook zijn de zakjes milieuvriendelijker.

Plastic zakje verbannen door Albert Heijn en Aldi

De eerste twintig filialen van de Albert Heijn hebben de gratis plastic zakjes al in de ban gedaan. Deze worden vervangen door herbruikbare nylon tasjes, die deze week gratis worden weggegeven. Vanaf volgende week zijn de nylon zakjes te koop voor 30 cent per stuk. Het is de bedoeling dat er eind 2021 geen enkel gratis plastic zakje bij Albert Heijn meer verkrijgbaar is.

De Aldi gaat eenzelfde koers bevaren, maar doet de invulling net even anders. De oude plastic zakjes worden vervangen door een variant die is gemaakt van duurzame materialen. Ook gaat het tasje 1 cent per stuk kosten om „een signaal af te geven naar de consument”, aldus een woordvoerder van de Duitse winkelketen.

Supermarkten zoeken alternatieven

Het signaal is duidelijk: het plasticverbruik terugdringen en de nieuwe tasjes verduurzamen. Maar kijk niet verbaasd op als je nog een tijdje plastic zakjes kunt krijgen bij de Aldi. „We maken eerst de voorraad oude plastic zakjes op.”

De Jumbo gaat nog niet mee in het totaal verbannen van gratis plastic zakjes. Wel heeft het in veel filialen al de optie om een herbruikbaar nylon of papieren tasje te kopen. Plus vindt gratis plastic tasjes een service richting de consument, maar heeft een papieren alternatief. De Lidl heeft ook nog plastic tasjes, maar introduceerde in 2018 al een nylon versie: de Lidl Green Bag. Ook probeert het naar eigen zeggen het gebruik van plastic tasjes te ontmoedigen.



