Mogelijk eind dit jaar coronapil van Pfizer: ‘Geen lockdown meer nodig’

Er wordt volop gevaccineerd tegen het coronavirus, maar mogelijk is er binnenkort ook een geneesmiddel. Pfizer, dat ook een vaccin op de markt bracht, werkt aan een coronapil die moet helpen om corona tegen te gaan, meldt de Daily Mail.

Naast de vaccins die besmetting in eerste instantie moeten voorkomen, wordt er hard gewerkt aan een pil die kan genezen. En die kan dichterbij zijn dan we denken. De eerste tests worden al op mensen gedaan, wat betekent dat de dierproeven achter de rug zijn.

Werking coronapil

Het medicijn met de naam PF-07321332, die je meteen weer mag vergeten, zou effectief zijn op het moment dat je je eerste klachten krijgt. Stoffen in het medicijn hechten zich aan de enzymen die het coronavirus gebruikt om zich te reproduceren. Zo wordt de vermenigvuldiging van het virus tegengegaan, zodat het zich niet kan verspreiden in het lichaam.

Zo kan het wel voorkomen dat je na besmetting de eerste lichte symptomen krijgt, maar na inname van de coronapil geen ernstigere klachten krijgt. Dit voorkomt dat er veel mensen in de ziekenhuizen en op de ic’s terechtkomen met levensbedreigende klachten. Dat heeft als gevolg dat ziekenhuizen normaal kunnen draaien en lockdowns overbodig worden. Een paar dagen ziekteverlof zou al genoeg zijn.

‘Geen lockdown meer nodig’

Professor Kevin Blyth, die het coronamedicijn helpt ontwikkelen, zegt dat het een grote stap voorwaarts is als de pil blijkt te werken. „Alles kan normaal functioneren en er is geen lockdown meer nodig.” Professor Penny Ward, een medicijnexpert, is „voorzichtig optimistisch als deze fase al bereikt is.”

Pfizer heeft geen bijwerkingen kunnen ontdekken tijdens de dierproeven, terwijl het medicijn wel het coronavirus wist te stoppen. In de volgende fase, die eind mei wordt afgerond, wordt de pil getest op zestig gezonde mensen in de Verenigde Staten en België. Als deze succesvol blijkt, wordt de proef uitgebreid. Als alles naar wens verloopt, zou de coronapil eind dit jaar op de markt kunnen komen.