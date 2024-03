Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI-tafel hekelt ‘Eus’ die voorlopig niet aanschuift: ‘IJdel en groot ego’

Özcan Akyol is al lange tijd vast tafelgezicht van Vandaag Inside. Maar de afgelopen periode maakte hij zichzelf niet al te populair door zijn aanpak omtrent ‘vriend’ Matthijs van Nieuwkerk. Voorlopig bedankt Akyol om bij de VI-heren aan te schuiven en kan hij rekenen op kritiek van de VI-gezichten.

Matthijs van Nieuwkerk ligt al een tijdje onder vuur. Dit vanwege de aantijgingen richting hem over zijn gedrag bij De Wereld Draait Door destijds. Akyol nam het aan de VI-tafel lange tijd voor hem op, omdat hij en Van Nieuwkerk goede vrienden zijn. Maar ineens dekte Akyol zijn vriend niet meer.

Eus nam het niet meer op voor Matthijs van Nieuwkerk

Er zou namelijk een video van Van Nieuwkerk zijn waarin de presentator zich behoorlijk zou hebben laten gaan. Beelden waar Akyol van zou zijn geschrokken, vertelde hij bij Humberto en VI. En waarin ‘Eus’ een kant van zijn vriend zag, die hij niet kende. Maar toen de video naar buiten kwam, leken de beelden minder angstaanjagend dan men verwachtte.

Later reageerde Akyol bij Vandaag Inside opnieuw op alle commotie rondom de video. „Ik werd leugenaar genoemd, omdat het filmpje er niet zou zijn. Toen kwam het filmpje en toen was het filmpje niet sterk genoeg. Ik kan er niks aan doen dat de verwachtingen zo hooggespannen waren.” Hij vervolgde: „Achteraf gezien, met alle dynamiek die is ontstaan, denk ik: dit had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd vind ik het hysterisch wat er al drie weken gebeurt.”

Özcan Akyol niet meer bij Vandaag Inside aan tafel

Johan Derksen sprak uit dat ‘Eus’ zijn eigen carrière momenteel beschadigt. En gisteravond werd aan tafel dan toch duidelijk dat Akyol de VI-handdoek voorlopig in de ring gooit. René van der Gijp noemt op dat Suzanne Kunzeler, de directeur van BNNVARA, bij Sophie en Jeroen sprak over fysiek en seksueel wangedrag. „Maar daar hoor je nu niks meer van”, aldus Van der Gijp. Volgens Derksen worden er „mensen vernietigd”.

Tafelgast Albert Verlinde vraagt of ‘Eus’ nog komt deze week. Maar zowel Wilfred Genee als Derksen zeggen dat dat niet gebeurt. „Hij heeft aangegeven dat hij nu even laat lopen. Omdat hij het vermoeiend vindt dat hij steeds moet herhalen wat hij gezegd heeft”, aldus Genee.

Johan Derksen: ‘IJdel en groot ego’

Volgens Derksen is Akyol een goede gast. „Alleen Eus is zo ijdel en hij heeft zo’n groot ego. Hij heeft zichzelf vastgeluld, met dat filmpje dat niet bestaat. Dan moet je op een gegeven moment zeggen: ‘Sorry mensen. Ik heb uit mijn nek zitten lullen, het ligt iets anders’. En dan ben je overal vanaf. Maar hij kan het niet opbrengen. Hij ontkent het hier, maar zonder duidelijke argumenten. En dan blijft het sudderen.”

VI-tafel hekelt aanpak Özcan Akyol rond ‘vriend’ Matthijs van Nieuwkerk

Van der Gijp haalt als voorbeeld de beschuldigingen van Pierre van Hooijdonk richting Maurice Steijn aan. „Hij nam dat terug en dan gaan we verder. Maar het is ook nog eens een keer zijn vriend hè”, aldus Van der Gijp over Akyol en Van Nieuwkerk. Daarna legt Derksen uit dat ‘Eus’ bij iedere omroep een programma heeft. „En hij wil ze allemaal te vriend houden. En ik ben ervan overtuigd dat hij die mevrouw van de NPO heeft willen pleasen. Door een beetje afstand van Matthijs te nemen. Dat heeft verkeerd uitgepakt.”

Volgens Derksen moet Akyol gewoon het boetekleed aantrekken. En Van der Gijp noemt nogmaals op dat het „gewoon pijnlijk is” omdat Van Nieuwkerk een vriend van Akyol is.

